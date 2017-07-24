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https://sport.mail.ru/news/olympics/30481322/
24 июля 2017, 23:14 | Олимпизм | Р-Спорт

Поздняков: Данные Макларена по количеству подозреваемых атлетов сильно преувеличены

ЛЕЙПЦИГ, 24 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Приведенное в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена число российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, преувеличено в десятки раз, заявил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Приведенное в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) под руководством Ричарда <span class=error>Макларена</span> число российских спортсменов подозреваемых в употреблении допинга преувеличено в десятки раз заявил агентству Р-Спорт первый <nobr>вице-президент</nobr> Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав <span class=error>Поздняков</span>. Увеличить
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Глава МОК Томас Бах в июне в интервью New York Times заявил, что санкции в отношении российского спорта за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи могут быть применены не позднее октября. В 2016 году были опубликованы две части доклада Макларена о применении допинга россиянами.

Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Кроме того, было заявлено о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами. Российские власти отрицают данные обвинения. МОК создал две комиссии для расследования.

«Не думаю, что слово “опасаться” здесь подходит, — сказал Поздняков корреспонденту “Р-Спорт”, отвечая на вопрос о том, стоит ли опасаться расследования комиссий. — Но, думаю, нам стоит уделить этому внимание. Потому что мы не знаем, какими материалами располагает комиссия. Тем не менее, мы сами проводим собственное расследование всех случаев, указанных в докладе Макларена. На сегодняшний день я могу вам сказать, что-то приведенное число — тысячи спортсменов, вовлеченных и подозреваемых — очень сильно преувеличено, в десятки раз. Их в десятки раз меньше».

«Что касается комиссии по Сочи, у меня, к сожалению, нет никакой информации, — продолжил Поздняков. — Хотя на самом деле, что касается (информации) доклада Макларена, она не слишком много проясняет в данной теме, порождает больше вопросов, чем дает ответов. Знаете, если бы не с таким оптимизмом смотрел на эту ситуацию, я был бы более сдержан в комментариях. Я верю, что разум победит, и данные комиссии сделают такой же вывод, который сделал ряд международных федераций (по видам спорта)».
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