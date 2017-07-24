Поздняков: Данные Макларена по количеству подозреваемых атлетов сильно преувеличены
ЛЕЙПЦИГ, 24 июл —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Приведенное в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена число российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, преувеличено в десятки раз, заявил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
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Видимо, что-то случилось...
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Глава МОК Томас Бах в июне в интервью New York Times заявил, что санкции в отношении российского спорта за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи могут быть применены не позднее октября. В 2016 году были опубликованы две части доклада Макларена о применении допинга россиянами.
Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
«Не думаю, что слово “опасаться” здесь подходит, — сказал Поздняков корреспонденту “Р-Спорт”, отвечая на вопрос о том, стоит ли опасаться расследования комиссий. — Но, думаю, нам стоит уделить этому внимание. Потому что мы не знаем, какими материалами располагает комиссия. Тем не менее, мы сами проводим собственное расследование всех случаев, указанных в докладе Макларена. На сегодняшний день я могу вам сказать,
«Что касается комиссии по Сочи, у меня, к сожалению, нет никакой информации, — продолжил Поздняков. — Хотя на самом деле, что касается (информации) доклада Макларена, она не слишком много проясняет в данной теме, порождает больше вопросов, чем дает ответов. Знаете, если бы не с таким оптимизмом смотрел на эту ситуацию, я был бы более сдержан в комментариях. Я верю, что разум победит, и данные комиссии сделают такой же вывод, который сделал ряд международных федераций (по видам спорта)».
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