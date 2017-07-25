Самарские спортсмены выиграли три медали летних Сурдлимпийских игр

Мила Слепышева стала серебряным призером в командных соревнованиях по дзюдо. Самарская спортсменка в ¼ финала в весовой категории +70 кг одолела соперницу из Монголии. В матче за золото российская команда уступила украинским дзюдоисткам.

Виталий Кузменков участвовал в соревнованиях по греко — римской борьбе в весовой категории 75 кг. Самарский борец дошел до финала, где проиграл турецкому спортсмену.

Александра Евдокимова выиграла бронзу в велоспорте — шоссе в индивидуальной гонке на 70 км.

Пока на счету представителей Самарской области пять наград Сурдлимпийских игр. Ранее золото завоевали Илья Гутенев (велосипедный спорт) и Дина Дроганова (пулевая стрельба), сообщает министерство спорта Самарской области.