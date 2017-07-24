Братство конца. Как побеждала разваливающаяся империя

25 лет назад в Барселоне начались 25-е летние Олимпийские игры. В честь этого юбилея «Чемпионат» запускает спецпроект под названием «Братство конца». Фродо или Леголаса не обещаем, но множество интересных историй от непосредственных членов братства, видевших его конец, гарантируем. 17 дней, вплоть до даты окончания игр — 9 августа, будут выходить развлекательные тексты и интервью с нашими (и уже не совсем нашими) спортсменами. Определить их можно будет вот по такому значку — марке с треснувшим по швам Союзом.

Андрей Иванов, редактор разделов «Другие» и «Олимпиада»

— Олимпиада-1992 в Барселоне точно останется в истории дольше, чем многие другие Олимпиады. Почему? Например, из-за Фредди Меркьюри, который должен был исполнять официальную тему Олимпиады. Организаторы чрезвычайно гордились этим фактом, однако кумир миллионов взял и пропустил церемонию открытия, пусть и по уважительной причине: не дожил до неё каких-то полгода. Песня «Барселона» — хит хитов — всё же прозвучала, но в записи, а тысячи людей ревели, хотя летающих медведей поблизости не наблюдалось.

А ещё глобальные кадровые перестановки существенно подправили состав родственников в олимпийской семье. Югославия развалилась на кусочки, до Барселоны своим ходом добрались Хорватия, Словения и Босния с Герцеговиной. ФРГ и ГДР, наоборот, собрались и стали Германией. Большие баскетбольные звёзды тоже собрались — и стали командой мечты, первым из множества вариантов «дрим-тим». Вернулась в семью ЮАР, успешно разделавшаяся на домашнем поле с апартеидом. Но был и ещё один ребёнок — натуральный приёмыш, внезапно лишённый гражданства, взятый на поруки и выброшенный потом на улицу. Ребёнок, в последний раз показавший миру одновременно Кузькину мать и место зимовки раков. Бывшая могучая сборная СССР.

«Жаркие. Летние. Чьи?» — такой слоган отлично подошёл бы нашей олимпийской сборной. Нашей или не нашей? Чья вообще это была банда — объединённая сборная СНГ? Как её собирали, кому и почему удалось вырваться из объединения, а кому — не удалось? Почему олимпийский гимн для русских побед тогда не был позором? Или всё-таки был? Как набирали в команду — по объявлению или по блату? Наверное, об этом чуть больше знает наш старший научный сотрудник — Евгений Слюсаренко.

Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора

— Летом 1992 года мне было 14 лет, только что на азиатской окраине бывшей советской империи я закончил восьмой класс, окончательно снял пионерский галстук и видел, что родителям моим не по себе. Полгода назад политики им сообщили, что теперь они живут в чужой стране, и что с этим делать — непонятно.

Мне было проще: я знал, что осталось ещё одно место, где всё по-прежнему. В спорте есть объединённая команда — сборная несуществующей страны из бывших советских республик, где русские бьются вместе с азербайджанцами, украинцами, грузинами, белорусами, узбеками и даже латышами с одним эстонским стрелком. Там время замерло ровно на один год, как будто бы ничего не случилось. Я жевал турецкие жвачки, сутками напролёт смотрел трансляции из Барселоны (с тех пор я не припомню случая, чтобы первая и вторая «кнопки» отдавали столько эфира на спорт) и аккуратно записывал результаты в тетрадочки.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BW3ETe2hHfd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Обнаружил в одной из книг в родительском доме вот такую закладку. Из нее ясно, чем занимался будущий журналист Слюсаренко летом 1992 года. 1. Жевал и избытке турецкую жвачку. 2. Смотрел Олимпиаду в Барселоне (делаю такой вывод, ибо сборная СНГ). Видно, что юный журналист фиксировал счет гандбольных и баскетбольных матчей, следил за турниром по настольному теннису и дзюдо.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Евгений Слюсаренко (@slyusarenko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-22T19:22:45+00:00">Июл 22 2017 в 12:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Такого выпуклого, до боли, ощущения уходящей эпохи больше не будет, наверное, никогда. По обломкам большой страны всё ещё ходят одни деньги, у всех красные «серпасто-молоткастые» паспорта, ездить друг к другу можно без виз и регистраций, но все понимают, что совсем скоро мы станем друг другу всё более и более чужими. Уникальность Олимпийских игр в Барселоне в том, что в эти две с половиной недели нам дали последнюю возможность почувствовать себя одним целым, родными людьми — чтобы потом уже окончательно разбежаться.



Сейчас сложно себе вообразить ситуацию, когда московский комментатор в прямом эфире кричит молдавскому штангисту Фёдору (Тудору) Касапу перед последним подходом: «Ну, Федя, ну дорогой мой, милый! Ну постарайся же! Ай да молодец!». А через мгновения «Федя» попадает в объятия Василия Алексеева — легендарного жителя города Шахты Ростовской области.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rB27aZuvdtQ?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мы своим проектом «Братство конца» хотели показать, насколько это тёплое чувство даже 25 лет спустя — быть в окружении своих. Никакой политики. Простая констатация: если рядом люди, которые считают себя родными, и их много — ты сильнее. В Барселоне наша (в лучшем смысле слова) команда в последний раз стала первой в общем зачёте, обыграв американцев, немцев, китайцев и всех-всех-всех.



Как говорили в рекламе, которую пускали в перерыве между трансляциями в Барселоне: даже в темноте — точно в цель. Кто спустя 25 лет стал целями «Чемпионата»?

Александр Круглов, корреспондент

— Наши олимпийские герои рассказали десятки удивительных историй, многие из которых оказались несправедливо забыты. Прочитав их, вы узнаете, как великий Бубка смог предсказать крах СССР, но не предвидел собственного краха, что делала строгая охрана Барселоны, как брошенная на пьедестале медаль может сломать спортивную судьбу и кто из величайших олимпийских чемпионов вдохновил на подвиги юного Александра Попова. Мы расскажем, как видели Игры первые участники среди профессиональных-теннисистов и что помешало самому успешному чеченскому борцу победить будущую звезду ММА.

Олимпиада-92 — это не только сплетение десятков национальностей и разных человеческих судеб в одной команде, но и неопределённость будущего. Одного из её героев судьба побросала так, что за свою жизнь он стал резидентом шести стран, а судьи в угоду королю Испании не пустили в финал. Другой честно признал, что ради денег согласился сменить гражданство, а третий отказался от российского и немецкого гражданства ради того, чтобы стать величайшим спортсменом в своей молодой стране.

Удивительный факт, но три призёра Игр в Барселоне в составе объединённой команды до сих пор продолжают выступления и рассказывают об удивительных впечатлениях от своих первых Игр, которые затмили даже медали. Не обойдётся в наших рассказах и без скандальных и загадочных историй. Гандболистка расскажет о чёрной икре ложками и работе на испанскую полицию, тяжелоатлет — о допинговых секретах и провалах, а гимнастка о том, почему не подала руку сопернице, хотя её фамилия была вовсе не Фуркад.



В общем, поехали. Вперёд, к концу!