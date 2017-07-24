Медведев пожелал участникам Юношеских спортивных игр честной борьбы и ярких побед

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«Уже в восьмой раз Всероссийский детский центр “Океан” принимает молодых талантливых спортсменов АТР. Здесь не только созданы прекрасные условия для того, чтобы вы могли продемонстрировать свою физическую подготовку, выносливость и умение побеждать. В знаменитом лагере для вас подготовлена целая программа международной смены “О спорт, ты — мир!”, — говорится в телеграмме Медведева. — Желаю вам соревновательного азарта, честной борьбы и ярких побед, а вашим болельщикам — незабываемых впечатлений».

Премьер выразил уверенность, что участники соревнований интересно проведут время и будут с удовольствием участвовать как в спортивных состязаниях, так и в конкурсах, образовательных проектах, экскурсиях, встречах с легендарными олимпийскими чемпионами. Кроме того, спортсмены посетят Приморский океанариум, а также узнают много нового об истории, культуре, традициях и современной жизни Дальнего Востока.

Спорт — это универсальный язык общения, который помогает лучше понять друг друга, облагораживает сердца, вдохновляет на добрые, благородные поступки, подчеркнул глава кабмина. «Пусть эти Юношеские игры станут для вас первым, но важным шагом на пути к своему успеху. Успеху, который ждет каждого, кто с детства привык трудиться, смело идти вперед и добиваться цели. У вас все получится!» — добавил премьер.