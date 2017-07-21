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21 июля 2017, 10:35 | Олимпизм | НИА Самара

Самарская спортсменка завоевала золото Сурдлимпийских игр

Дина Дроганова стала сильнейшей в пулевой стрельбе из винтовки.

В Самсуне (Турция) продолжаются соревнованиях XXIII Сурдлимпийских летних игр (спорт глухих). Вчера вторую золотую медаль для Самарской области завоевала Дина Дроганова.

Дина Дроганова (тренеры — Ирик Батраев, Галина Батраева) стала сильнейшей в пулевой стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров (стрельба из трех положений).

Ранее золото Сурдлимпиады выиграл тольяттинский велосипедист Илья Гутенев.

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место (7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медалей).
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