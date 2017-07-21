Самарская спортсменка завоевала золото Сурдлимпийских игр
Дина Дроганова стала сильнейшей в пулевой стрельбе из винтовки.
В Самсуне (Турция) продолжаются соревнованиях XXIII Сурдлимпийских летних игр (спорт глухих). Вчера вторую золотую медаль для Самарской области завоевала Дина Дроганова.
Дина Дроганова (тренеры — Ирик Батраев, Галина Батраева) стала сильнейшей в пулевой стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров (стрельба из трех положений).
Ранее золото Сурдлимпиады выиграл тольяттинский велосипедист Илья Гутенев.
В общекомандном зачете сборная России занимает первое место (7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медалей).
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