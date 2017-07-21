Сборная России уверенно лидирует в медальном зачете на Сурдлимпийских играх в Самсуне

Сразу три золота взяли пловцы — Виктория Терентьева (200 м вольным стилем), сборная России в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем, женская сборная в комбинированной эстафете 4×100 метров. Серебро завоевал Игорь Журавлев (50 метров на спине).

Дина Дроганова и Дарья Булавина выиграли золото и бронзу в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, дзюдоисты положили в копилку сборной сразу пять наград: золото (Руслан Аскеров, весовая категория до 66 кг), серебро (Алина Поздеева, до 48 кг), серебро (Чаяна Ооржак, до 52 кг), серебро (Сергей Беляев, до 73 кг), бронза (Лиана Тимашева, до 57 кг).

Владимир Григорьев выиграл серебро в соревнованиях по боулингу.

Теннисист Егор Панюшкин переиграл француза Самуэля Казо (6:2, 6:2), Ангелина Анучина победила француженку Люси Булестро (6:2, 6:3), Анастасия Грин обыграла китаянку Яо Дунлин (6:2, 6:2), Ярослав Ревин уступил индийцу Притхви Сехару (2:6, 1:6), Владислав Абрамов — немцу Себастьяну Шефферу (0:6, 0:6).

Женская сборная России по волейболу обыграла на групповом этапе турчанок — 3−0, мужская сборная уступила украинцам — 2−3.

Российские бадминтонисты в четвертьфинале командного турнира обыграли сборную Индии со счетом 3−0.

Мужская сборная России по баскетболу в матче группы В переиграла кенийцев — 103:36, женская сборная России в группе А уступила китаянкам — 74:77.

Волейболисты-пляжники Рушан Даянов и Максим Селютин взяли верх над бразильцами Фелипе Нето и Куто Дале — 21:6, 21:13 на групповом этапе, Анастасия Лязина и Юлия Елизова обыграли немок Ингу Рагут и Лину Ланге — 21:6, 21:7, Елизавета Алексеева и Елена Харчевникова проиграли литовкам Бируте Алекнавичюте и Ингриде Милкинтайте — 14:21, 16:21.

Женская сборная России по футболу в группе А уступила команде Польши со счетом 0:1.

После трех дней соревнований в медальном зачете лидирует сборная России (7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых награды), вторыми идут украинцы (4, 2, 5).