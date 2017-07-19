Бату Хасиков: На Фестивале в Сочи спорту будет уделено особое внимание
Многократный чемпион мира по кикбоксингу рассказал о подготовке ко Всемирному Фестивалю молодежи и студентов в Сочи.
Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, посол XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков рассказал в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» о ходе подготовки Фестиваля, о важности спортивной составляющей ВФМС и об олимпийском наследии Сочи.
— Что такое Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, какова его основная цель?
— Праздник подобного масштаба наша страна принимает не впервые. Крупнейшие молодёжные фестивали в истории движения уже проходили в Москве в 1957 и 1985 годах. В 2017 году фестивальное движение отметит 70-ю годовщину и 60-летие крупнейшего —
На фестиваль, безусловно, приедут самые активные и деятельные молодые люди со всего мира, которые уже сегодня добились выдающихся результатов в своих сферах деятельности и странах. Вместе в течение недели, с 14 по 22 октября 2017 года, они поработают над тем, чтобы сформулировать основные тренды дальнейшего развития планеты до 2030 года.
— Осталось ровно три месяца до этого события. На каком этапе сейчас идет подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов?
— Да, времени остаётся совсем немного. На данный момент завершены заявочные кампании для претендентов в участники и волонтёры. По итогам регистрации участников, которая завершилась 10 июня, на официальном сайте russia2017.com было подано свыше 120 000 заявок из 183 стран. Списки участников будут сформированы совсем скоро, к 1 августа. Уже сегодня можно сказать, что ВФМС 2017 станет одним из самых представительных и масштабных фестивалей за всю историю движения. Для претендентов в волонтеры фестиваля регистрация завершилась 15 апреля, и более 35 000 человек приняли участие в кампании.
— Чем будет уникален именно этот фестиваль?
Впервые в своей истории фестивальные мероприятия пройдёт не в столице, как это принято. В грандиозном молодёжном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный
— Что ждёт участников фестиваля непосредственно в дни его проведения? И планируется ли
— Повестка ВФМС 2017 в Сочи включает в себя разные форматы, дискуссионные, образовательные, развлекательные, и, несомненно, спорту будет уделено особое внимание.
Гости фестиваля смогут принять участие в массовом забеге, интерактивной зоне Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического
Отдельно хотелось бы отметить демонстрационную программу Российского союза боевых искусств, которая познакомит участников с различными видами спорта и направлениями, популярными не только в России, но и во всем мире. Кстати, один из самых молодых и уже известный зарубежом вид спорта, зародившийся в России,
— Известно, что весь фестиваль пройдет на территории Олимпийского парка. Как это будет происходить и какие объекты будут задействованы?
— Фестиваль займёт всё пространство Олимпийского парка Сочи и объединит более 30 000 людей из 150 стран мира.
Например, в Ледовом дворце «Большой» состоятся масштабные захватывающие торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля молодёжи и студентов. А на Олимпийской площади «Медалс Плаза» будет функционировать сцена ВФМС 2017. Здесь пройдут важные мероприятия культурной программы фестиваля, будут установлены
Но это далеко не всё, «Ледяной куб», «Адлер-арена», скейтпарк, трасса «Формулы-1», открытая площадка «Фишт» и другие объекты Олимпийского парка также примут гостей со всего мира.
— Довольны ли вы условиями в Сочи, которые остались после Олимпиады?
— Конечно. более того, во многом благодаря блестящему наследию Олимпиады и было принято решение о проведении фестиваля в Сочи. Это не только удобно, но и значительно сэкономит средства на подготовку мероприятия.
— На фестивале будут работать площадки, посвящённые развитию спорта. Какие актуальные проблемы вы могли бы выделить, которые должна обсудить молодёжь?
— Действительно, планируется более 15 площадок. Мы работаем с аудиторией в возрасте от 18 до 35 лет. Безусловно, среди участников фестиваля есть выпускники различных ДЮСШ, они не только понимают, как важно развивать и популяризовать спорт среди столь юных граждан, но и осознают, чего им не хватало при организации работы с молодёжью и смогут получить бесценный опыт и обменяться мнениями с участниками фестиваля из других стран. В рамках дискуссионной программы молодёжь сможет обсудить такие темы как: «Молодёжь и перспективы международного спортивного и олимпийского движений», «Студенческий и молодёжный спорт как двигатель массового спорта» и другие, а также вместе выработать решения актуальных проблем.
— В истории фестиваля отдельное место всегда занимал футбол, порой на нем выступали профессиональные футболисты. Стоит ли ждать звезд мирового футбола в Сочи?
— Безусловно, мы приглашаем профессиональных футболистов к участию в программе и прекрасно понимаем, что их график достаточно плотный. Будем надеяться, что многие из них внесут свой вклад в фестивальную программу и смогут встретиться с участниками фестиваля на одной из площадок.
— Через год в Сочи пройдет чемпионат мира по футболу. Можно назвать ВФМС 2017 хорошей репетицией перед мировым первенством?
— Сочи не первый раз принимает подобные крупные мероприятия и фестиваль — это очередной важный этап в жизни страны. К тому же нельзя не сказать о том, на каком высоком уровне была организована Олимпиада в 2014 году. Думаю, что коллеги, занимающиеся подготовкой к мировому первенству, основательно подходят к вопросам, связанным с проведением чемпионата и порадуют игроков и болельщиков зрелищным событием мирового уровня.
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