Бату Хасиков: На Фестивале в Сочи спорту будет уделено особое внимание

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, посол XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков рассказал в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» о ходе подготовки Фестиваля, о важности спортивной составляющей ВФМС и об олимпийском наследии Сочи.

— Что такое Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, какова его основная цель?

— Праздник подобного масштаба наша страна принимает не впервые. Крупнейшие молодёжные фестивали в истории движения уже проходили в Москве в 1957 и 1985 годах. В 2017 году фестивальное движение отметит 70-ю годовщину и 60-летие крупнейшего — VI-ого фестиваля в Москве в 1957 г. За 70 лет своей истории 15 стран мира принимали фестиваль 18 раз.

На фестиваль, безусловно, приедут самые активные и деятельные молодые люди со всего мира, которые уже сегодня добились выдающихся результатов в своих сферах деятельности и странах. Вместе в течение недели, с 14 по 22 октября 2017 года, они поработают над тем, чтобы сформулировать основные тренды дальнейшего развития планеты до 2030 года.

— Осталось ровно три месяца до этого события. На каком этапе сейчас идет подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов?

— Да, времени остаётся совсем немного. На данный момент завершены заявочные кампании для претендентов в участники и волонтёры. По итогам регистрации участников, которая завершилась 10 июня, на официальном сайте russia2017.com было подано свыше 120 000 заявок из 183 стран. Списки участников будут сформированы совсем скоро, к 1 августа. Уже сегодня можно сказать, что ВФМС 2017 станет одним из самых представительных и масштабных фестивалей за всю историю движения. Для претендентов в волонтеры фестиваля регистрация завершилась 15 апреля, и более 35 000 человек приняли участие в кампании.

— Чем будет уникален именно этот фестиваль?

Впервые в своей истории фестивальные мероприятия пройдёт не в столице, как это принято. В грандиозном молодёжном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. А с 14 по 17 октября 2017 года запланировано проведение региональной программы для 2 000 иностранных участников, со всей планеты приехавших на фестиваль. В первые три дня своего пребывания в России они посетят 15 городов страны, среди которых Калининград, Красноярск, Великий Новгород, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Махачкала, Севастополь, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Ижевск, Ярославль.

— Что ждёт участников фестиваля непосредственно в дни его проведения? И планируется ли какая-то спортивная программа?

— Повестка ВФМС 2017 в Сочи включает в себя разные форматы, дискуссионные, образовательные, развлекательные, и, несомненно, спорту будет уделено особое внимание.

Гости фестиваля смогут принять участие в массовом забеге, интерактивной зоне Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла «Танцующая Планета», в ЭКОгонке, а также совместно с Национальной студенческой футбольной лигой и общественной организацией «Россия любит футбол!» будет организован первый Межконтинентальный студенческий футбольной турнир «Навстречу чемпионату мира 2018». В рамках данного проекта состоятся состязания по двум направления: «Турнир болельщиков» и «Кубок Континентов». В «Турнире болельщиков» смогут принять участие все желающие участники ВФМС 2017 вне зависимости от возраста и пола. За «Кубок Континентов» поборются четыре студенческие сборные континентов.

Отдельно хотелось бы отметить демонстрационную программу Российского союза боевых искусств, которая познакомит участников с различными видами спорта и направлениями, популярными не только в России, но и во всем мире. Кстати, один из самых молодых и уже известный зарубежом вид спорта, зародившийся в России, мас-рестлинг, будет представлен на фестивале. Любой желающий сможет не только обучиться основам этого спорта, но и посоревноваться с другими участниками.

— Известно, что весь фестиваль пройдет на территории Олимпийского парка. Как это будет происходить и какие объекты будут задействованы?

— Фестиваль займёт всё пространство Олимпийского парка Сочи и объединит более 30 000 людей из 150 стран мира.

Например, в Ледовом дворце «Большой» состоятся масштабные захватывающие торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля молодёжи и студентов. А на Олимпийской площади «Медалс Плаза» будет функционировать сцена ВФМС 2017. Здесь пройдут важные мероприятия культурной программы фестиваля, будут установлены арт-объекты и расположены зоны отдыха. Главный Медиацентр отведён под научно-образовательную и дискуссионную программу, где участники фестиваля смогут создать рабочую международную платформу, которая станет первым этапом будущего сотрудничества молодых людей со всего мира. Здесь же разместятся некоторые площадки культурной программы.

Но это далеко не всё, «Ледяной куб», «Адлер-арена», скейтпарк, трасса «Формулы-1», открытая площадка «Фишт» и другие объекты Олимпийского парка также примут гостей со всего мира.

— Довольны ли вы условиями в Сочи, которые остались после Олимпиады?

— Конечно. более того, во многом благодаря блестящему наследию Олимпиады и было принято решение о проведении фестиваля в Сочи. Это не только удобно, но и значительно сэкономит средства на подготовку мероприятия.

— На фестивале будут работать площадки, посвящённые развитию спорта. Какие актуальные проблемы вы могли бы выделить, которые должна обсудить молодёжь?

— Действительно, планируется более 15 площадок. Мы работаем с аудиторией в возрасте от 18 до 35 лет. Безусловно, среди участников фестиваля есть выпускники различных ДЮСШ, они не только понимают, как важно развивать и популяризовать спорт среди столь юных граждан, но и осознают, чего им не хватало при организации работы с молодёжью и смогут получить бесценный опыт и обменяться мнениями с участниками фестиваля из других стран. В рамках дискуссионной программы молодёжь сможет обсудить такие темы как: «Молодёжь и перспективы международного спортивного и олимпийского движений», «Студенческий и молодёжный спорт как двигатель массового спорта» и другие, а также вместе выработать решения актуальных проблем.

— В истории фестиваля отдельное место всегда занимал футбол, порой на нем выступали профессиональные футболисты. Стоит ли ждать звезд мирового футбола в Сочи?

— Безусловно, мы приглашаем профессиональных футболистов к участию в программе и прекрасно понимаем, что их график достаточно плотный. Будем надеяться, что многие из них внесут свой вклад в фестивальную программу и смогут встретиться с участниками фестиваля на одной из площадок.

— Через год в Сочи пройдет чемпионат мира по футболу. Можно назвать ВФМС 2017 хорошей репетицией перед мировым первенством?

— Сочи не первый раз принимает подобные крупные мероприятия и фестиваль — это очередной важный этап в жизни страны. К тому же нельзя не сказать о том, на каком высоком уровне была организована Олимпиада в 2014 году. Думаю, что коллеги, занимающиеся подготовкой к мировому первенству, основательно подходят к вопросам, связанным с проведением чемпионата и порадуют игроков и болельщиков зрелищным событием мирового уровня.