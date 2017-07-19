Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30436742/
19 июля 2017, 19:10 | Олимпизм | ТАСС

Россияне завоевали два золота в первый день Сурдлимпийских игр

ТАСС, 19 июля. Сборная России завоевала две золотые медали в первый соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Велогонщица Алиса Бондарева выиграла спринт на 1000 м. Второе место заняла представительница Венесуэлы Луди Корреа Нава, третье — китаянка Мао Анан.

Победителем мужского спринта стал россиянин Илья Гутенев. Серебро завоевал китаец Лян Цичао, бронзу — француз Стив Тубуль.

После первого дня соревнований сборная России занимает первое место в общекомандном зачете (2 золота). Второй идет сборная Украины (1 золото), третьей — команда Китая (1 серебро, 1 бронза).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние — с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Глава Олимпийского комитета России вошел в координационную комиссию Евроигр-2019

Глава Олимпийского комитета России вошел в координационную комиссию Евроигр-2019

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) и член МОК Александр Жуков присоединился к работе координационной комиссии II Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Еще 7 новостей  Все новости

Спринтер Усэйн Болт выступит на дистанции 100 м и в эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

РФПЛ тщательно проверит обстоятельства конфликта Зобнина и болельщиков "Динамо"

Мещеряков: "Локомотив" должен значительно улучшать качество игры

Спринтер Усэйн Болт выступит на дистанции 100 м и в эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

РФПЛ тщательно проверит обстоятельства конфликта Зобнина и болельщиков "Динамо"