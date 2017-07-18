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18 июля 2017, 20:37 | Олимпизм | Чемпионат.com

МОК сотрудничает с властями Франции по расследованию в отношении Фредерикса

Международный олимпийский комитет заявил о сотрудничестве с французскими властями в вопросе расследования в отношении бывшего председателя оценочной комиссии МОК по проведению летней Олимпиады-2024, призёра Олимпийских игр по лёгкой атлетике Фрэнки Фредерикса из Намибии.

Международный олимпийский комитет заявил о сотрудничестве с французскими властями в вопросе расследования в отношении бывшего председателя оценочной комиссии МОК по проведению летней Олимпиады-2024 призёра Олимпийских игр по лёгкой атлетике <span class=error>Фрэнки</span> Фредерикса из Намибии. Увеличить
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Он подозревается в причастности к получению взяток при выборе столиц Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

«Директор МОК по этике Жерар Запелли следит за ситуацией и сотрудничает с властями Франции», — приводит текст заявления МОК AFP.

Французские власти усомнились в законности выплат, полученных компанией Фредерикса от компании сына экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Папы Массаты Диака, которые были сделаны в 2009 году незадолго до выборов столицы Олимпиады-2016.
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