МОК сотрудничает с властями Франции по расследованию в отношении Фредерикса

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Он подозревается в причастности к получению взяток при выборе столиц Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.



«Директор МОК по этике Жерар Запелли следит за ситуацией и сотрудничает с властями Франции», — приводит текст заявления МОК AFP.