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18 июля 2017, 19:40 | Олимпизм | ТАСС

Информация о взрывчатке на арене Сурдлимпиады-2017 в Турции оказалась ложной

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Информация о наличии двух взрывных устройств на стадионе в Самсуне, где во вторник откроются XXIII летние Сурдлимпийские игры, оказалась ложной. Об этом сообщило агентство Доган.

По его данным, сотрудники сил безопасности провели проверку всего объекта и ничего не обнаружили. Церемония открытия соревнований пройдет во вторник согласно утвержденному расписанию.

Ожидается, что на Игры в Турцию прибудут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом для этих соревнований. Такие государства, как Гватемала, Йемен, Мальта и Филиппины, делегируют на Сурдлимпиаду лишь по одному участнику. В составе российской сборной в Играх примут участие 337 спортсменов.

Сурдлимпиада в Самсуне продлится до 30 июля, соревнования пройдут на двух десятках объектов этого города на черноморском побережье Турции. Талисманом Игр стал персонаж в местной национальной одежде, получивший имя Чакыр.
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Новости Олимпийских игр

СМИ: В Турции проверяют на наличие взрывчатки стадион Сурдлимпиады-2017

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции проверяют поступившую информацию о наличии двух взрывных устройств на стадионе в Самсуне, где во вторник откроются XXIII летние Сурдлимпийские игры. Об этом сообщила газета Sabah.
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