Информация о взрывчатке на арене Сурдлимпиады-2017 в Турции оказалась ложной

По его данным, сотрудники сил безопасности провели проверку всего объекта и ничего не обнаружили. Церемония открытия соревнований пройдет во вторник согласно утвержденному расписанию.

Ожидается, что на Игры в Турцию прибудут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом для этих соревнований. Такие государства, как Гватемала, Йемен, Мальта и Филиппины, делегируют на Сурдлимпиаду лишь по одному участнику. В составе российской сборной в Играх примут участие 337 спортсменов.

Сурдлимпиада в Самсуне продлится до 30 июля, соревнования пройдут на двух десятках объектов этого города на черноморском побережье Турции. Талисманом Игр стал персонаж в местной национальной одежде, получивший имя Чакыр.