СМИ: В Турции проверяют на наличие взрывчатки стадион Сурдлимпиады-2017
АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции проверяют поступившую информацию о наличии двух взрывных устройств на стадионе в Самсуне, где во вторник откроются XXIII летние Сурдлимпийские игры. Об этом сообщила газета Sabah.
По ее данным, силовые службы уже приступили к проверке стадиона. Сообщение о том, что спортивное сооружение заминировано, поступило за несколько часов до церемонии открытия Сурдлимпиады-2017. Другие подробности не уточняются.
Ожидается, что на Игры в Турцию прибудут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом для этих соревнований. Такие государства, как Гватемала, Йемен, Мальта и Филиппины, делегируют на Сурдлимпиаду лишь по одному участнику. В составе российской сборной в Сурдлимпиаде примут участие 337 спортсменов.
Сурдлимпиада в Самсуне продлится до 30 июля, соревнования пройдут на двух десятках объектов этого города на черноморском побережье Турции. Талисманом Игр стал персонаж в местной национальной одежде, получивший имя Чакыр.
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