СМИ: В Турции проверяют на наличие взрывчатки стадион Сурдлимпиады-2017

По ее данным, силовые службы уже приступили к проверке стадиона. Сообщение о том, что спортивное сооружение заминировано, поступило за несколько часов до церемонии открытия Сурдлимпиады-2017. Другие подробности не уточняются.

Ожидается, что на Игры в Турцию прибудут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом для этих соревнований. Такие государства, как Гватемала, Йемен, Мальта и Филиппины, делегируют на Сурдлимпиаду лишь по одному участнику. В составе российской сборной в Сурдлимпиаде примут участие 337 спортсменов.

Сурдлимпиада в Самсуне продлится до 30 июля, соревнования пройдут на двух десятках объектов этого города на черноморском побережье Турции. Талисманом Игр стал персонаж в местной национальной одежде, получивший имя Чакыр.