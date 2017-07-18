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18 июля 2017, 18:43 | Олимпизм | ТАСС

Борец Ширазданов будет знаменосцем сборной России на открытии Сурдлимпиады-2017

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Борец греко-римского стиля Эдуард Ширазданов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия XXIII летних Сурдлимпийских игр, которые пройдут в турецком Самсуне. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России.

Сурдлимпийские игры — специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Участие в них примут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом Сурдлимпиад. В составе российской сборной в Турции выступят 337 спортсменов. Открытие соревнований пройдет во вторник.

«Знаменосцем сборной России на церемонии открытия будет борец Ширазданов, который является победителем Сурдлимпийских игр — 2013», — говорится в сообщении.

На Сурдлимпиаде будут разыграны 220 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

Сборная России была первой в общекомандном зачете на двух последних летних Сурдлимпиадах. В 2009 году россияне завоевали 98 (29−41−28), четырьмя годами позже — 177 медалей (67 золотых, 52 серебряных и 58 бронзовых).
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