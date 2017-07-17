В вагонах метро в Тайбэе появились бассейны и спортплощадки (фото)
Удивительные фотографии публикуют в соцсетях местные жители и гости города Тайбэй (Тайвань). Там в честь Всемирных университетских игр администрация местного метрополитена запустила необычные вагоны с весьма оригинальными оптическим иллюзиями.
Они оформленные как «бассейны» и «спортивные площадки», в результате на снимках создается полное ощущение, что люди «купаются в бассейне», «играют в баскетбол» или «находятся на низком старте» прямо в вагонах метро.
Летняя Универсиада 2017 года была отдана Тайбэю еще в 2011 году, напоминает «Российская газета». К состязаниям в этом городе подготовили около 70 площадок для 10 тысяч спортсменов из 150 стран мира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter