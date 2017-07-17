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https://sport.mail.ru/news/olympics/30411767/
17 июля 2017, 16:44 | Олимпизм | Вести.Ru

В вагонах метро в Тайбэе появились бассейны и спортплощадки (фото)

Удивительные фотографии публикуют в соцсетях местные жители и гости города Тайбэй (Тайвань). Там в честь Всемирных университетских игр администрация местного метрополитена запустила необычные вагоны с весьма оригинальными оптическим иллюзиями.

Они оформленные как «бассейны» и «спортивные площадки», в результате на снимках создается полное ощущение, что люди «купаются в бассейне», «играют в баскетбол» или «находятся на низком старте» прямо в вагонах метро.

Летняя Универсиада 2017 года была отдана Тайбэю еще в 2011 году, напоминает «Российская газета». К состязаниям в этом городе подготовили около 70 площадок для 10 тысяч спортсменов из 150 стран мира.
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