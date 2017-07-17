В деревне Азиады-2017 начала действовать монорельсовая трасса

Монорельс — это не просто связующая линия всей инфраструктуры олимпийского городка, но удобный способ перемещения от одного объекта к другому, который смогут по достоинству оценить спортсмены и представители делегаций в течении 12 соревновательных дней в сентябре, сообщает ashgabat2017. Напомним, что Азиатские игры-2017 в закрытых помещениях и по боевым искусствам станут крупнейшими в своей серии — впервые в них примут участие команды не только стран Азии, но и Океании. Также впервые в истории Азиады в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут состязания по 21 виду спорта. В предыдущих Играх состоялись соревнования только по 12 видам, а количество стран-участниц составило — 43.