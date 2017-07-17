СП РФ: Уровень планирования Минспортом субсидий на выполнение госзаданий недостаточен

Коллегия Счетной палаты утвердила заключение на исполнение федерального бюджета министерством спорта РФ. В ходе проверки бюджетной и бухгалтерской отчетности Минспорта за 2016 год выявлен ряд недостатков.

«Анализ объема остатков субсидий на выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями показал, что объемы остатков на 1 января 2017 года составили 688,7 миллиона рублей, что на 330,3 миллиона рублей больше, чем на 1 января 2016 года. Увеличение остатков в два раза свидетельствует о низком недостаточном уровне планирования размера субсидий на выполнение государственных заданий», — говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.

Сообщается, что в целях избежания повторного допущения нарушений Минспортом утвержден порядок осуществления контроля за соблюдением получателями субсидий, имеющих целевое значение, условий, установленных при их предоставлении. Также руководителям подведомственных учреждений направлены требования провести служебные проверки в отношении выявленных Счетной палатой нарушений.

В июле 2016 года Счетная палата сообщала, что по результатам проверки исполнения бюджета и бюджетной отчетности за 2015 год уровень планирования Минспортом объемов субсидий был неудовлетворительным.