Родченков: Без моей поездки в Лондон россиян бы поймали на допинге на Играх-2012

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«Вы можете себе представить, насколько важна была информация из лондонской лаборатории для сборной России. Мне помогло то, что организаторы Игр пригласили меня в Лондон и показали, как собираются ловить нарушителей антидопинговых правил. Без этого вся российская допинговая система рухнула бы.

Власти сомневались, стоит ли отправлять меня в Лондон, потому что не были уверены, можно ли мне доверять. Слава богу, Мутко понял, насколько эта поездка важна для сборной России, — приводит The Guardian слова Родченкова, сказанные им в документальном фильме «Икар», премьера которого состоится 4 августа.