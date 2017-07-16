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16 июля 2017, 15:22 | Олимпизм | Чемпионат.com

Родченков: Без моей поездки в Лондон россиян бы поймали на допинге на Играх-2012

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, что помогло ему организовать систему сокрытия употребления допинга российскими участниками Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий <span class=error>Родченков</span> рассказал что помогло ему организовать систему сокрытия употребления допинга российскими участниками Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Увеличить
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«Вы можете себе представить, насколько важна была информация из лондонской лаборатории для сборной России. Мне помогло то, что организаторы Игр пригласили меня в Лондон и показали, как собираются ловить нарушителей антидопинговых правил. Без этого вся российская допинговая система рухнула бы.

Власти сомневались, стоит ли отправлять меня в Лондон, потому что не были уверены, можно ли мне доверять. Слава богу, Мутко понял, насколько эта поездка важна для сборной России, — приводит The Guardian слова Родченкова, сказанные им в документальном фильме «Икар», премьера которого состоится 4 августа.
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КАЗАНЬ, 15 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россия заинтересована в том, чтобы генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был избран как можно скорее. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
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