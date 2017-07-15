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https://sport.mail.ru/news/olympics/30397715/
15 июля 2017, 19:27 | Олимпизм | Lenta.Ru

Попавшихся на допинге спортсменов лишат стипендии президента России

Спортсмены, а также тренеры и иные специалисты, которые были уличены в применении допинга, лишаются права на получение стипендии президента России. Об этом говорится в новом указе главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

Спортсмены а также тренеры и иные специалисты которые были уличены в применении допинга лишаются права на получение стипендии президента России. Об этом говорится в новом указе главы государства. Любой чье нарушение антидопинговых правил является признанным не имеет права рассчитывать на стипендию. Увеличить
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Согласно документу, любой спортсмен или тренер, чье нарушение антидопинговых правил является признанным, не имеет права рассчитывать на эту стипендию.

Выплата стипендии нарушителям антидопинговых правил прекращается с месяца, следующего за тем, в котором они были признаны виновными антидопинговыми организациями, и было объявлено о санкциях в их сторону. При этом данные нарушители не смогут рассчитывать на получение стипендии в течение двух лет после окончания действия санкций в их отношении.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадца Ричарда Макларена с июля по декабрь 2016 года опубликовала доклад в нескольких частях о допинге в российском спорте. В основном речь шла о существовании в России государственной программы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми атлетами. После публикации материалов ряд российских спортсменов был отстранен от участия в международных соревнованиях. Москва отвергла все обвинения, при этом была создана специальная комиссия для расследования.
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