Попавшихся на допинге спортсменов лишат стипендии президента России

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Согласно документу, любой спортсмен или тренер, чье нарушение антидопинговых правил является признанным, не имеет права рассчитывать на эту стипендию.

Выплата стипендии нарушителям антидопинговых правил прекращается с месяца, следующего за тем, в котором они были признаны виновными антидопинговыми организациями, и было объявлено о санкциях в их сторону. При этом данные нарушители не смогут рассчитывать на получение стипендии в течение двух лет после окончания действия санкций в их отношении.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадца Ричарда Макларена с июля по декабрь 2016 года опубликовала доклад в нескольких частях о допинге в российском спорте. В основном речь шла о существовании в России государственной программы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми атлетами. После публикации материалов ряд российских спортсменов был отстранен от участия в международных соревнованиях. Москва отвергла все обвинения, при этом была создана специальная комиссия для расследования.