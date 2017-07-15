Жуков: Россия заинтересована в скорейшем назначении гендиректора РУСАДА

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«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало нам право планирования и тестирования, это очень важно, мы можем увеличить [масштаб] тестирования, — отметил Жуков. — Восстановление РУСАДА — одна из главных позиций и для паралимпийцев, и для легкоатлетов, поэтому скорейшее назначение постоянного руководителя организации просто необходимо».

На пост гендиректора РУСАДА претендуют около 700 кандидатов. «Работает комиссия иностранцев, которые ведут собеседования и отбор, — подчеркнул глава ОКР. — Но мы не вмешиваемся в эту работу. Там 700 кандидатов, есть из кого выбирать».

Жуков отметил, что претенденту на этот пост необходимо обладать специальными знаниями. «Честно говоря, удивлен, что так много людей захотело возглавить РУСАДА, не мог себе представить [подобного]. Это очень непростая организация, для работы в которой, помимо общих знаний, организаторских способностей, необходимы специальные знания», — отметил собеседник ТАСС.