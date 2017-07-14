Определены даты проведения зимней Универсиады-2021 в Люцерне
ТАСС, 14 июля. XXX зимние Всемирные студенческие игры 2021 года в швейцарском Люцерне пройдут с 21 по 31 января. Об этом сообщает портал Insidethegames.
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Международная федерация студенческого спорта (FISU) выбрала Люцерн для проведения Универсиады в 2016 году, сейчас после согласования с международными спортивными федерациями были утверждены даты турнира.
Последний раз Швейцария принимала зимнюю Универсиаду в 1962 году — турнир в Вилларе.
Зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В программу войдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, хоккею с шайбой, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию,
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