Определены даты проведения зимней Универсиады-2021 в Люцерне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Международная федерация студенческого спорта (FISU) выбрала Люцерн для проведения Универсиады в 2016 году, сейчас после согласования с международными спортивными федерациями были утверждены даты турнира.

Последний раз Швейцария принимала зимнюю Универсиаду в 1962 году — турнир в Вилларе.