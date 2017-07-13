Награды за Рио нашли героев

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Различных церемоний награждения сразу после возвращения команды из Рио было множество. Вручали призовые автомашины, ключи от квартир, почетные звания, государственные награды… Вот только героями этих церемоний были исключительно сами спортсмены или их личные тренеры. В то время как за каждой олимпийской победой стоит труд никак не двух, а десятка или более человек. Врач, массажист, психолог, руководитель спортивной школы, президент федерации… Все они вносят свой вклад в итоговый результат. И если результат получается отличным, тоже достойны награждения.

МАМИАШВИЛИ: «МЫ НАГРАЖДЕНЫ ЗА ТО, ЧТО БЫЛИ ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬ»

В этот раз церемония награждения получилась очень торжественной. Благо, отметить было что: на Играх в Рио наша команда стала четвертой в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей, из них 19 золотых. Особенно с учетом сложных обстоятельств, предшествовавших отъезду на Олимпиаду, этот результат был единогласно признан успешным.

Без спортсменов в зале, кстати, все равно не обошлось. Многократные олимпийские чемпионки фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Елена Исинбаева. Они обе еще ровно год назад готовились к выступлениям на Олимпиаде. Правда, дальнейшая их судьба сложилась по-разному: Великая увезла с Игр «золото» и «серебро», а Исинбаева — место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Учитывая, что Великая возглавляет аналогичную комиссию в Олимпийском комитете России, девушек можно даже назвать коллегами. Разница только в том, что Исинбаева ушла из спорта уже окончательно, а Великая — взяла паузу в карьере.

Пока великие спортсменки делились друг с другом последними новостями, помощник Президента России Игорь Левитин на сцене вручил орден Почета главному тренеру сборной России по дзюдо Эцио Гамбе, который приехал специально ради почетной награды и сразу после получения награды умчался в аэропорт. Орденом Дружбы были отмечены тренеры сборной России по спортивной гимнастике Валентина и Андрей Родионенко, президенты федераций тенниса Шамиль Тарпищев и гандбола — Сергей Шишкарев, глава пятиборцев Вячеслав Аминов и многие другие.

Одними из самых медаленосных, как и на Олимпиаде в Рио, стали борцы. По ордену Почета получили президент федерации Михаил Мамиашвили, старший тренер по греко-римской борьбе — Гоги Когуашвили и по греко-римской — Дзамболат Тедеев.

— Как сказал президент нашей страны, чем сложнее условия, тем ярче проявляются черты характера настоящих патриотов, — взял слово Мамиашвили. — Не случайно мы получаем награды из рук помощника Президента. Мы награждены за то, что были обязаны сделать. Каждый в своей области и ипостаси, оправдал надежды и выполнил поставленную задачу. Для меня огромная честь и гордость присутствовать на этой сцене.

Из числа сотрудников Олимпийского комитета России медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени получили первый вице-президент Станислав Поздняков, генеральный директор Владимир Сенглеев, руководитель правового управления Александра Бриллиантова и заместитель генерального директора Игорь Казиков.

ЖУКОВ: «ПОМНИМ, КАК ГОРЯЧО ЗА НАС БОЛЕЛИ В РОССИИ»

В числе медиков, обеспечивавший подготовку команды на протяжении олимпийского цикла и непосредственно в Рио, свой орден Дружбы получила и начальник управления спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Юлия Мирошникова.

— Наверное, нас впервые награждают так публично, хотя заслуги врачебного состава мы всегда старались отметить и ранее, — подчеркнула Мирошникова. — Никто не будет спорить с тем, что врач проходит рядом со спортсменом весь путь. И такое признание важно для любого специалиста, который вкладывает в работу профессиональные навыки, сердце, душу. Порой это важнее любых других мотиваторов.

— Что было основной сложностью в процессе подготовки к Играм в Рио с медицинской точки зрения?

— Наверное, адаптация к временной и климатической разнице. Нам нужно было правильно и вовремя подготовить спортсменов к тем условиям, в которых предстояло выступать.

— Впереди зимние Игры в корейском Пхенчхане. К ним готовиться будет легче, чем к Рио?

— Зимние Олимпиады всегда немного проще. Для российского человека намного комфортнее и привычнее соревноваться в холодном климатическом поясе. Нужно будет преодолеть только небольшую временную разницу и некоторые особенности питания. Но для этого у нас есть известные технологии, которые просто следует в точности соблюдать.

В заключение торжественной церемонии слово взял президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

— Все, кто был в Рио, помнят, какая там была сложная атмосфера, — сказал Жуков. — Давление со всех сторон, сложнейшие соревнования… Очень важно, что несмотря на все это, нам удалось выступить достойно и не подвести страну. Мы помним, как горячо за нас болели здесь, в России. И будем прилагать максимум усилий, чтобы поднимать российский спорт на еще большие высоты и радовать наших болельщиков.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Москвы.