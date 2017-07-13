ZA SPORT показала новую форму российских олимпийцев

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Первый блин, как известно, редко выходит правильной формы. Особенно когда речь идет о такой субъективной теме, как экипировка, где нередко бывает сколько людей — столько мнений. Но компания ZA SPORT сделала все возможное, чтобы как минимум презентация прошла красочно, ярко и обратила на себя внимание спортивной общественности. Экипировщикам стоит поаплодировать хотя бы потому, что комплект из 17 наименований одежды и аксессуаров она подготовила с нуля за неполных три месяца. При том что даже над разработкой единственной футболки, по словам дизайнера и основателя компании Анастасии Задориной, порой трудилось до 20 человек.

ЖУКОВ: «С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ФОРМУ ДЛЯ ПХЕНЧХАНА»

— За три месяца мы сделали 300 комплектов экипировки, из них 174 предназначено для делегации, — рассказала Задорина. — Мы — молодая, модная, очень стремительная компания, поэтому выбрали инновационный, архитектурный образ. Серый цвет олицетворяет достижения не только спортивные, но и личностного характера. Я считаю, что спортивная форма не должна быть слишком яркой. Спортсмены должны нести себя и свои достижения с достоинством и достаточно строго. Вся одежда выполнена из натуральных тканей с небольшим добавлением полиэстра, чтобы спортсменам было удобно и в то же время одежда не мялась и была удобна в ношении.

— У нас новый партнер, и это первый творческий шаг для компании в данном направлении, — заметил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. — Я надеюсь, форма всем понравится. Главное, я хочу, чтобы она понравилась спортсменам. В данном случае это совсем молодые ребята, 15 — 16 лет. Экипировка модная и современная, ее нельзя перепутать с какой-то другой страной, что тоже очень важно. Это проба пера, мы с нетерпением ждем эскизов формы для олимпийцев на Пхенчхан. Эта коллекция создавалась в очень сжатые сроки. И можно только представить, какая была проведена работа, чтобы обеспечить довольно большую команду всем необходимым и достойного качества.

По признанию Задориной, компания ZA SPORT трудилась последние месяцы в режиме 24/7. Причем параллельно с созданием экипировки для юношеской сборной компания уже приступила к созданию эскизов формы, в которой наши олимпийцы будут выступать на Играх в Пхенчхане. Будет ли она похожа на ту, которую предоставили для выступлений в Венгрии, — большой вопрос.

— Пусть это пока останется нашей тайной, — заинтриговала Задорина. — Могу только сказать, что презентована эта форма будет в ноябре.

У ОЛИМПИЙЦЕВ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ ЧЕМОДАНЫ

Одной из первых инноваций ZA SPORT стало появление в коллекции… чемоданов. До сих пор российским спортсменам доставались лишь сумки на колесиках или вовсе рюкзаки. Но опрос комиссии спортсменов во главе с олимпийской чемпионкой по фехтованию Софьей Великой показал, что чемоданы нашим спортсменам очень даже не помешают.

— Наша комиссия активно участвовала в консультациях и разработках, — подтвердила Великая. — Мы смотрели материалы, вносили свои предложения. Благодарны компании, что мнение каждого из членов комиссии неизменно учитывалось. Было очень много нюансов: где нужно сделать посвободней, где потоньше, где потеплее и тому подобное. То, что мы в итоге увидели, нас радует. Думаю, компания ZA SPORT хорошо справляется с поставленными задачами. А идея с чемоданами нам особенно понравилась.

Каждый из предоставленных чемоданов не похож на другой. В росписи участвовали, кажется, все сотрудники компании. Вручную они написали для спортсменов пожелания победы и постарались вдохновить их на подвиги. А после завершения пресс-конференции все ее участники присоединились и оставили свои автографы.

Немного подробностей о процессе создания формы приоткрыл и Александр Жуков.

— Учитывая, что Европейский олимпийский фестиваль пройдет в Венгрии в середине лета, мы предполагали, что там будет жарко, — сказал Жуков. — Хотя с нынешней погодой загадывать, конечно, нельзя. Изначально компания ZA SPORT предложила нам майки с прорезиненным российским флагом посередине. Но очевидно, что в жаркую погоду это неудобно. Поэтому мы попросили переделать эскиз, и в итоге майки выглядят по-другому.

Почетным гостем на презентации стала двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Елене есть с чем сравнивать: по ходу своей карьеры она выступала на трех Олимпиадах и перепробовала всю возможную экипировку.

— Время меняется, и сравнивать производителей бессмысленно, — подчеркнула Исинбаева. — Что было модно много лет назад, неприемлемо сейчас. Мне кажется, выбор минимализма для России сейчас — самое оно. Посмотрим, как будет выглядеть эта одежда после использования, в каком виде мы встретим ребят в аэропорту после Венгрии. Это и будет главным результатом работы компании.

На этих словах Анастасия Задорина улыбнулась. По ее словам, форму уже как только не тестировали: мяли, пачкали и даже рвали, чтобы выявить слабые места. Внутреннюю проверку новая коллекция выдержала с честью. А значит, должна не подвести и нашу юношескую команду в Венгрии.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Москвы.