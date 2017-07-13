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13 июля 2017, 14:25 | Олимпизм | Р-Спорт

Левитин и Жуков вручили тренерам, работникам федераций госнаграды за подготовку к ОИ

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Помощник президента РФ Игорь Левитин и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков вручили государственные награды президентам и тренерам спортивных федераций, медицинских организаций и ОКР за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Помощник президента РФ Игорь <span class=error>Левитин</span> и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков вручили государственные награды президентам и тренерам спортивных федераций медицинских организаций и ОКР за успешную подготовку спортсменов добившихся высоких достижений на летних Олимпийских играх 2016 года в <nobr>Рио-де-Жанейро.</nobr> Увеличить
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Соответствующий указ президента РФ подписан 18 мая 2017 года. Торжественная церемония проходит в четверг в конференц-зале ОКР в Москве. Россияне на Играх-2016 завоевали 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей.

«Мы помним, как непросто сложилась ситуация перед Олимпийскими играми, — сказал Левитин. — И тем не менее наша команда, которая была урезана на треть из-за несправедливого решения, справилась со своей задачей. Я хотел бы от лица президента РФ выразить особые слова благодарности тренерам сборных России, чей вклад был особенно выдающимся».

Ордена Александра Невского удостоен президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов, ордена Почета — главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба, старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко, главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили и старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Шевченко.

Орденом Дружбы награждены президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов, экс-президент Федерации бокса России Борис Иванюженков, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, главный и старший тренеры сборной России по спортивной гимнастике Андрей и Валентина Родионенко, начальник управления организации спортивной медицины ФМБА Юлия Мирошникова.

«Поздравлять всегда приятно, а в этот раз особенно приятно, потому что это были труднейшие Игры. Какая сложная и нервная была атмосфера, какое было давление со всех сторон. И очень важно, что нам удалось выступить достойно и не подвести страну. И все ваши награды совершенно заслуженны. И мы и в дальнейшем будем делать все возможное для того, чтобы поднимать олимпийский спорт на более высокий уровень. Чтобы наши болельщики гордились новыми победами наших спортсменов», — сказал Жуков на церемонии награждения.
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Анисимов, Шишкарев и Винер-Усманова получили госнаграды за Олимпиаду 2016 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ряд руководителей спортивных федераций, тренеров, сотрудников Олимпийского комитета России (ОКР) и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) получили государственные награды за подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде 2016 года в бразильском Рио-де- Жанейро.
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