Левитин и Жуков вручили тренерам, работникам федераций госнаграды за подготовку к ОИ
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Помощник президента РФ Игорь Левитин и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков вручили государственные награды президентам и тренерам спортивных федераций, медицинских организаций и ОКР за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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«Поздравлять всегда приятно, а в этот раз особенно приятно, потому что это были труднейшие Игры. Какая сложная и нервная была атмосфера, какое было давление со всех сторон. И очень важно, что нам удалось выступить достойно и не подвести страну. И все ваши награды совершенно заслуженны. И мы и в дальнейшем будем делать все возможное для того, чтобы поднимать олимпийский спорт на более высокий уровень. Чтобы наши болельщики гордились новыми победами наших спортсменов», — сказал Жуков на церемонии награждения.
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