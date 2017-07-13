Россию на юношеском Олимпийском фестивале в Дьере представят 105 спортсменов
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) в четверг утвердил состав российской команды на летний Европейский юношеский фестиваль, который стартует 23 июля в венгерском Дьере. Об этом журналистам сообщила член исполкома ОКР Елена Исинбаева.
В олимпийскую делегацию Российской Федерации вошли 152 человека, из них 105 спортсменов (41 юноша и 64 девушки).
В соревнованиях примут участие 3500 спортсменов из 50 стран, возраст участников — от 12 до 18 лет в зависимости от вида спорта. Будет разыгран 131 комплект медалей в 10 видах спорта: дзюдо, плавании, легкой атлетике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, теннисе, баскетболе, гандболе и волейболе. Российские спортсмены выступят во всех видах программы, кроме баскетбола.
XIV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль будет проходить с 23 по 29 июля. Летние Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся под патронатом Международного олимпийского комитета ассоциацией «Европейские олимпийские комитеты» каждый нечетный год, начиная с 1991 года.
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