Путин поздравил с юбилеем Лукина, особо отметив вклад в развитие паралимпийского движения
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил политика, общественного деятеля, председателя Паралимпийского комитета РФ Владимира Лукина с 80-летним юбилеем. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Видный общественный деятель, ученый, политик, дипломат, Вы известны своей ответственной гражданской позицией, активным участием в жизни страны. И конечно, особого признания заслуживает Ваш большой и
Владимир Петрович Лукин родился 13 июля 1937 г. в Омске. В 1992—1994 гг. был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США. Одновременно был постоянным наблюдателем России при Организации американских государств (ОАГ).
В 1993 г., перед первыми парламентскими выборами в РФ, стал одним из трех учредителей избирательного блока «Явлинский-Болдырев-Лукин». Впоследствии журналисты дали блоку название «Яблоко» (по первым буквам трех фамилий), которое позднее было закреплено в качестве наименования организации. 12 декабря 1993 г. был избран в Государственную думу РФ I созыва от блока «Яблоко».
С 2004 по 2014 г. был Уполномоченным по правам человека в РФ.
С 1996 г. — первый президент Паралимпийского комитета России (переизбирался в 2002, 2006, 2010 и 2014 гг.). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2014, 1998), «Знак Почета». Имеет две благодарности (1997, 2003) и почетную грамоту президента РФ (2008).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter