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13 июля 2017, 10:10 | Олимпизм | Чемпионат.com

Дизайнер предложил сделать медали, которые призёры ОИ могут разделить на части

Французский дизайнер Филипп Старк сообщил, что в честь Олимпийских игр в Париже готов сделать медали, которые можно будет разделить на несколько частей.

Французский дизайнер Филипп <span class=error>Старк</span> сообщил что в честь Олимпийских игр в Париже готов сделать медали которые можно будет разделить на несколько частей. Увеличить
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По задумке Старка, призёры Игр могут разделить награду с теми, кого считают причастными к успеху. Столица Франции претендует на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.

«В наши дни вы не можете победить в одиночку. Поэтому я хотел бы, чтобы медаль отражала это. Если спортсмен хочет поделиться медалью, то сможет сделать это», — приводит слова Старка NBC.
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