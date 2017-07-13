Дизайнер предложил сделать медали, которые призёры ОИ могут разделить на части

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По задумке Старка, призёры Игр могут разделить награду с теми, кого считают причастными к успеху. Столица Франции претендует на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.

«В наши дни вы не можете победить в одиночку. Поэтому я хотел бы, чтобы медаль отражала это. Если спортсмен хочет поделиться медалью, то сможет сделать это», — приводит слова Старка NBC.