Расследования комиссий МОК о допинге в спорте РФ завершатся не ранее октября
Расследования о проблемах допинга в российском спорте не будут завершены специальными комиссиями МОК до октября 2017 года, сообщает Inside the Games.
Это означает, что на сессии МОК в сентябре в Лиме не будет принято
Напомним, что после публикации доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена МОК поручил двум своим комиссиям провести собственное расследование о допинге в российском спорте. Комиссия Денниса Освальда занимается повторной проверкой проб российских спортсменов на Играх в Сочи, а комиссия Самуэля Шмидта — расследованием существования государственной поддержки употребления допинга в России.
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