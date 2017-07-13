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https://sport.mail.ru/news/olympics/30369497/
13 июля 2017, 1:08 | Олимпизм | Чемпионат.com

Расследования комиссий МОК о допинге в спорте РФ завершатся не ранее октября

Расследования о проблемах допинга в российском спорте не будут завершены специальными комиссиями МОК до октября 2017 года, сообщает Inside the Games.

Это означает, что на сессии МОК в сентябре в Лиме не будет принято каких-либо значимых решений по России. При этом МОК заинтересован в скорейшем расследовании, чтобы принять решения до зимнего олимпийского сезона, так как от выводов комиссий зависит участие российской команды в Играх-2018. Ранее предполагалось, что результаты будут опубликованы уже в марте или апреле.

Напомним, что после публикации доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена МОК поручил двум своим комиссиям провести собственное расследование о допинге в российском спорте. Комиссия Денниса Освальда занимается повторной проверкой проб российских спортсменов на Играх в Сочи, а комиссия Самуэля Шмидта — расследованием существования государственной поддержки употребления допинга в России.
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