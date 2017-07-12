Госдума ратифицировала конвенцию СЕ по безопасности на спортивных мероприятиях

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Документ был подписан от имени РФ 3 июля 2016 года в рамках четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными командами Франции и Исландии на стадионе Стад-де-Франс в городе Сен-Дени (Франция). «Целью конвенции является обеспечение безопасности и благоприятной атмосферы при проведении не только футбольных матчей, но и других спортивных мероприятий», — говорится в пояснительной записке.

Конвенцией, согласно сопроводительным документам, предусматривается «создание государствами-участниками в системе своих правоохранительных органов национального футбольного информационного пункта для обмена стратегической и оперативной информацией в отношении футбольных матчей с иностранным участием, рассмотрение вопроса о наделении судов и административных органов полномочиями по наложению санкций на лиц, виновных или участвовавших в неправомерных действиях, в том числе по ограничению поездок таких лиц на футбольные мероприятия, проводимые в другой стране, а также создание комитета Совета Европы по безопасности и защите на спортивных мероприятиях».

Ратификация конвенции будет способствовать признанию достижений РФ в сфере обеспечения безопасности и благоприятной атмосферы на спортивных мероприятиях, укрепит ее авторитет и позволит эффективно обмениваться опытом в указанной сфере со странами Совета Европы, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Как сообщила на заседании замминистра спорта РФ Наталья Паршикова, в настоящее время конвенцию подписали 26 государств, ратифицировали только два — Франция и Монако. По ее словам, если Россия станет третьим государством, ратифицировавшим документ, она войдет в тройку стран, «которым будет предоставлено преимущественное право по формированию комитета СЕ по безопасности и защите на спортивных мероприятиях».

Замминистра добавила, что в настоящее время действует ратифицированная еще СССР в 1991 году Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей, которая должна быть денонсирована для вступления в силу новых международных норм в этой сфере.