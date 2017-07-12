Госдума ратифицировала конвенцию СЕ по безопасности на спортивных мероприятиях
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума в среду ратифицировала конвенцию Совета Европы (СЕ) по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей.
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Документ был подписан от имени РФ 3 июля 2016 года в рамках четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными командами Франции и Исландии на стадионе
Конвенцией, согласно сопроводительным документам, предусматривается «создание
Ратификация конвенции будет способствовать признанию достижений РФ в сфере обеспечения безопасности и благоприятной атмосферы на спортивных мероприятиях, укрепит ее авторитет и позволит эффективно обмениваться опытом в указанной сфере со странами Совета Европы, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Как сообщила на заседании замминистра спорта РФ Наталья Паршикова, в настоящее время конвенцию подписали 26 государств, ратифицировали только два — Франция и Монако. По ее словам, если Россия станет третьим государством, ратифицировавшим документ, она войдет в тройку стран, «которым будет предоставлено преимущественное право по формированию комитета СЕ по безопасности и защите на спортивных мероприятиях».
Замминистра добавила, что в настоящее время действует ратифицированная еще СССР в 1991 году Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей, которая должна быть денонсирована для вступления в силу новых международных норм в этой сфере.
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