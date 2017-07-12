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12 июля 2017, 11:44 | Олимпизм | ТАСС

Лучшие СДЮСШОР получат от Минспорта от 700 тысяч до 2 млн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ присудит гранты, предоставляемые Фондом поддержки олимпийцев России, 182 лучшим СДЮСШОР от 700 тысяч до 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Всего было рассмотрено 580 заявок от 478 физкультурно-спортивных организаций, представляющих 80 субъектов России. По итогам конкурса были определены 182 лучшие СДЮСШОР.

За первое место в конкурсе предусмотрен грант на 2 млн рублей, второе — 1 млн 500 тысяч рублей, третье — 700 тысяч рублей. Лучшие школы будут также награждены грантами в размере 750 тысяч рублей (по поручению Минспорта) и 1 млн 500 тысяч.
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