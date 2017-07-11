Жуков: Париж и Лос-Анджелес представили сопоставимые заявки на проведение ОИ-2024
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Париж и
Лос-Анджелес представили относительно равные и достойные заявки на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Таким мнением с ТАСС поделился в телефонном разговоре президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
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Во вторник 11 июля Международный олимпийский комитет (МОК) на внеочередной сессии в Лозанне единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября. На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и
«Трудно сказать, у кого из этих городов наибольшие шансы принять Игры 2024 года, поскольку оба кандидата представили замечательные, достойные заявки, — отметил Жуков. — Претенденты подготовили очень яркие презентации, сила которых в более чем 90-процентной готовности олимпийских объектов, новых стадионов строить не надо. И Париж, и
На заседании во вторник было решено, что будет создана трехсторонняя комиссия с участием исполкома МОК, заявочных комитетов Парижа,
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.
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