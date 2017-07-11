Тарпищев: Решение о единовременном выборе двух столиц ОИ вызвано экономической ситуацией
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о единовременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов вызвано сложной экономической ситуацией в мире. Об этом ТАСС сообщил член МОК Шамиль Тарпищев по телефону.
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Во вторник в Лозанне МОК единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября. На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и
«Были представлены заявки Парижа и
На заседании во вторник было решено, что будет создана трехсторонняя комиссия с участием исполкома МОК, заявочных комитетов Парижа,
«Много было споров, но подобный прецедент уже был в 1924 и 1928 годах, когда аналогично выставлялись Париж и Амстердам. Поэтому пошли навстречу и проголосовали единогласно за такой вариант, хотя споры были и довольно горячие», — сказал Тарпищев.
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