Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30355354/
11 июля 2017, 20:38 | Олимпизм | ТАСС

Тарпищев: Решение о единовременном выборе двух столиц ОИ вызвано экономической ситуацией

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о единовременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов вызвано сложной экономической ситуацией в мире. Об этом ТАСС сообщил член МОК Шамиль Тарпищев по телефону.

Тарпищев: Решение о единовременном выборе двух столиц ОИ вызвано экономической ситуацией - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник в Лозанне МОК единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября. На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города вошли в окончательный список претендентов и подтвердили свои заявки.

«Были представлены заявки Парижа и Лос-Анджелеса и они действительно очень достойные. Париж вообще выставлялся в четвертый раз подряд, поэтому они полностью готовы. Да и Лос-Анджелес готов — ничего строить не надо, — сказал Тарпищев. — Вообще, в мире сложная экономическая ситуация — Рим и Будапешт снялись, и просвета не видно. Лучше, по готовности, Парижа и Лос-Анджелеса объективно нет на сегодняшний день».

На заседании во вторник было решено, что будет создана трехсторонняя комиссия с участием исполкома МОК, заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и Национальных олимпийских комитетов Франции и США. Если соглашение между тремя сторонами будет подписано, то на 131-й сессии МОК будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года. Если соглашение подписано не будет, то сессия выберет только город проведения Олимпийских игр 2024 года.

«Много было споров, но подобный прецедент уже был в 1924 и 1928 годах, когда аналогично выставлялись Париж и Амстердам. Поэтому пошли навстречу и проголосовали единогласно за такой вариант, хотя споры были и довольно горячие», — сказал Тарпищев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Жуков: Париж и Лос-Анджелес представили сопоставимые заявки на проведение ОИ-2024

Жуков: Париж и Лос-Анджелес представили сопоставимые заявки на проведение ОИ-2024

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Париж и Лос-Анджелес представили относительно равные и достойные заявки на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Таким мнением с ТАСС поделился в телефонном разговоре президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Жуков: решение МОК не повлияет на перспективы России провести летние Олимпийские игры

Титов: ВТБ всегда исходил из того, что "ВТБ Арена парк" является домашней ареной "Динамо"

ФК "Динамо" может отказаться от выступления на стадионе "ВТБ Арена парк"