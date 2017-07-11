Жуков: Решение МОК не повлияет на перспективы России провести летние Олимпийские игры
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Международного олимпийского комитета о единовременных выборах столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме, никак не повлияет на перспективы России провести в будущем летние Олимпийские игры. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков по телефону.
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В мае нынешнего года президент РФ Владимир Путин в разговоре с британским журналистом, автором «Официальной истории Олимпийских игр и МОК» Дэвидом Миллером о возможности проведения Игр 2028 года в России, заявил, что ряд российских городов «потенциально готов провести летнюю Олимпиаду». При этом президент России отметил, что пока никаких конкретных заявлений не делается.
«Решение МОК о одновременных выборах столиц Игр 2024 и 2028 годов никоим образом не может повлиять на желание и возможности нашей страны провести Игры, — отметил Жуков. — Да, в перспективе это возможно. Но никаких заявок мы не подавали, поэтому и говорить об этом преждевременно. Ведь речь шла именно о потенциальной возможности».
Международный олимпийский комитет единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся 13 сентября в столице Перу. На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и
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