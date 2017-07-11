Жуков: решение МОК не повлияет на перспективы России провести летние Олимпийские игры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В мае нынешнего года президент РФ Владимир Путин в разговоре с британским журналистом, автором «Официальной истории Олимпийских игр и МОК» Дэвидом Миллером о возможности проведения Игр 2028 года в России, заявил, что ряд российских городов «потенциально готов провести летнюю Олимпиаду». При этом президент России отметил, что пока никаких конкретных заявлений не делается.

«Решение МОК о одновременных выборах столиц Игр 2024 и 2028 годов никоим образом не может повлиять на желание и возможности нашей страны провести Игры, — отметил Жуков. — Да, в перспективе это возможно. Но никаких заявок мы не подавали, поэтому и говорить об этом преждевременно. Ведь речь шла именно о потенциальной возможности».