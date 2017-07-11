Столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябре
ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября. Об этом стало известно по итогам заседания внеочередной сессии МОК в Лозанне.
На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.
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