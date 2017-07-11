Трамп и Макрон бьются за Олимпиаду

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Первая встреча президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, состоявшаяся в конце мая в Брюсселе в преддверии саммита НАТО, больше напоминала предматчевое взвешивание боксеров-тяжеловесов. Во время приветствия президенты пристально смотрели друг другу в глаза, а особенно запомнилось само рукопожатие: Трамп и Макрон со всех сил сжали друг другу руки, так, что побелели костяшки пальцев, и только через несколько секунд американец первый попытался высвободиться.

13 сентября Международный олимпийский комитет объявит столицу XXXIII Летних Олимпийских игр. Еще в 2015 году заявки на проведение подали США и Франция, и решение МОК будет известно совсем скоро.

Трамп сделал в связи с этим специальное заявление в социальной сети Twitter, заявив, что США ведут упорную работу над тем, чтобы заявка Лос-Анджелеса победила.

«Упорно работаем над тем, чтобы добиться проведения Олимпийских игр в США (Лос-Анджелесе). Следите за новостями», — говорится в сообщении президента.

Интересно, что это заявление последовало практически сразу после аналогичного высказывания Макрона. Несколькими часами ранее президент Франции во время пресс-конференции в швейцарской Лозанне отметил, что граждане его страны поддерживают идею проведения Олимпийских игр в Париже.

«Команда сделала очень хорошую работу. С самого начала моего президентства я поддерживал этот проект. Франция готова провести Олимпиаду. Мы сделали все, что в наших силах. Большая часть населения страны поддерживает идею проведения Игр. Это подтверждают опросы», — цитирует Макрона Inside the Games.

Президент Франции также заверил, что парижские власти смогут обеспечить полную безопасность во время проведения главного спортивного события четырехлетия и отметил, что, согласно социологическим опросам, заявку поддерживают как молодые, так и пожилые жители страны.

Отметим, что и Париж, и Лос-Анджелес претендуют на проведение Летних Игр 2024 и 2028 годов. В июне представитель МОК сообщил, что столицы Олимпиад будут объявлены в один день, 13 сентября.

Эммануэль Макрон воплощал собой уверенность в грядущей победе, но еще более категоричен был мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. Глава города сообщил, что город предоставил МОК сильнейшую заявку в истории олимпийского движения.

«Лос-Анджелес готов принять Олимпийские игры через два месяца или через два десятилетия. Я считаю, что это сильнейшая заявка в современной истории олимпийского движения», — приводит слова Гарсетти ТАСС.

Недавно стало известно, что в состав совета директоров оргкомитета заявки вошел знаменитый экс-баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант, являющийся настоящим символом Города Ангелов.

«Я очень рад, что присоединюсь к совету директоров и постараюсь привезти Олимпийские игры в Лос-Анджелес снова», — объявил спортсмен во время прямой трансляции в социальной сети Facebook.

Ранее заявки на проведение Игр 2024 и 2028 годов подавали Гамбург, Будапешт и Харьков, но в силу разных причин были отозваны. Интересно, что и внутри США активность проявлял еще один претендент — Бостон, однако руководство Олимпийского комитета Соединенных штатов осталось недовольно неполной заинтересованностью жителей города и не утвердило желание городской администрации.

Таким образом, остается лишь два города-кандидата. И в Париже, и в Лос-Анджелесе уже проходили Игры, в обоих городах по два раза.

Париж становился столицей Летних Олимпиад в 1900 и 1924 годах. Значит, с момента проведения последних Игр в 2024 году пройдет ровно 100 лет, и на этот факт оргкомитет французской заявки особенно обращает внимание. Кстати, в далеком 1924 году общекомандную победу одержала сборная США, а Франция стала лишь третьей, пропустив вперед (сейчас уже трудно такое представить, особенно в летних видах) Финляндию.

Что касается Лос-Анджелеса, то город не сразу стал фаворитом даже внутри самих Соединенных штатов. Изначально помимо Бостона и калифорнийского мегаполиса желание принять участие в гонке изъявляли Филадельфия, Вашингтон, Чикаго, Сан-Франциско, Даллас и Сан-Диего. НОК сократил список до четырех городов: Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон, и затем сделал свой выбор в пользу Бостона.

Только после того, как в столице штата Массачусетс далеко не все с восторгом отнеслись к такому решению, НОК отказался от первоначального кандидата и поддержал заявку Лос-Анджелеса.

В Городе Ангелов главные международные состязания проходили в 1932 и 1984 годах. Игры-84 знамениты тем, что СССР и большинство стран социалистического блока объявили бойкот проведению Олимпиады и создали альтернативное соревнование, получившее название «Дружба-84».

В последний раз США принимали Олимпийские игры в 1996 году в Атланте, и там сборная России заняла второе место, значительно уступив хозяевам по количеству медалей. Франция же стала пятой.