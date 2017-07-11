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https://sport.mail.ru/news/olympics/30354091/
11 июля 2017, 18:17 | Олимпизм | Газета.Ру

Трамп и Макрон бьются за Олимпиаду

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Соединенных штатов добиться проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2024 году. На проведение Игр также нацелена Франция, парижскую заявку уже поддержал новый президент Эммануэль Макрон, а окончательное решение МОК станет известно в сентябре.

Президент США <span class=error>Дональд</span> <span class=error>Трамп</span> сообщил о намерении Соединенных штатов добиться проведения Олимпиады в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> в 2024 году. На проведение Игр также нацелена Франция парижскую заявку уже поддержал новый президент <span class=error>Эммануэль</span> <span class=error>Макрон</span> а окончательное решение МОК станет известно в сентябре. Увеличить
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Первая встреча президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, состоявшаяся в конце мая в Брюсселе в преддверии саммита НАТО, больше напоминала предматчевое взвешивание боксеров-тяжеловесов. Во время приветствия президенты пристально смотрели друг другу в глаза, а особенно запомнилось само рукопожатие: Трамп и Макрон со всех сил сжали друг другу руки, так, что побелели костяшки пальцев, и только через несколько секунд американец первый попытался высвободиться.

13 сентября Международный олимпийский комитет объявит столицу XXXIII Летних Олимпийских игр. Еще в 2015 году заявки на проведение подали США и Франция, и решение МОК будет известно совсем скоро.

Трамп сделал в связи с этим специальное заявление в социальной сети Twitter, заявив, что США ведут упорную работу над тем, чтобы заявка Лос-Анджелеса победила.

«Упорно работаем над тем, чтобы добиться проведения Олимпийских игр в США (Лос-Анджелесе). Следите за новостями», — говорится в сообщении президента.

Интересно, что это заявление последовало практически сразу после аналогичного высказывания Макрона. Несколькими часами ранее президент Франции во время пресс-конференции в швейцарской Лозанне отметил, что граждане его страны поддерживают идею проведения Олимпийских игр в Париже.

«Команда сделала очень хорошую работу. С самого начала моего президентства я поддерживал этот проект. Франция готова провести Олимпиаду. Мы сделали все, что в наших силах. Большая часть населения страны поддерживает идею проведения Игр. Это подтверждают опросы», — цитирует Макрона Inside the Games.

Президент Франции также заверил, что парижские власти смогут обеспечить полную безопасность во время проведения главного спортивного события четырехлетия и отметил, что, согласно социологическим опросам, заявку поддерживают как молодые, так и пожилые жители страны.

Отметим, что и Париж, и Лос-Анджелес претендуют на проведение Летних Игр 2024 и 2028 годов. В июне представитель МОК сообщил, что столицы Олимпиад будут объявлены в один день, 13 сентября.

Эммануэль Макрон воплощал собой уверенность в грядущей победе, но еще более категоричен был мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. Глава города сообщил, что город предоставил МОК сильнейшую заявку в истории олимпийского движения.

«Лос-Анджелес готов принять Олимпийские игры через два месяца или через два десятилетия. Я считаю, что это сильнейшая заявка в современной истории олимпийского движения», — приводит слова Гарсетти ТАСС.

Недавно стало известно, что в состав совета директоров оргкомитета заявки вошел знаменитый экс-баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант, являющийся настоящим символом Города Ангелов.

«Я очень рад, что присоединюсь к совету директоров и постараюсь привезти Олимпийские игры в Лос-Анджелес снова», — объявил спортсмен во время прямой трансляции в социальной сети Facebook.

Ранее заявки на проведение Игр 2024 и 2028 годов подавали Гамбург, Будапешт и Харьков, но в силу разных причин были отозваны. Интересно, что и внутри США активность проявлял еще один претендент — Бостон, однако руководство Олимпийского комитета Соединенных штатов осталось недовольно неполной заинтересованностью жителей города и не утвердило желание городской администрации.

Таким образом, остается лишь два города-кандидата. И в Париже, и в Лос-Анджелесе уже проходили Игры, в обоих городах по два раза.

Париж становился столицей Летних Олимпиад в 1900 и 1924 годах. Значит, с момента проведения последних Игр в 2024 году пройдет ровно 100 лет, и на этот факт оргкомитет французской заявки особенно обращает внимание. Кстати, в далеком 1924 году общекомандную победу одержала сборная США, а Франция стала лишь третьей, пропустив вперед (сейчас уже трудно такое представить, особенно в летних видах) Финляндию.

Что касается Лос-Анджелеса, то город не сразу стал фаворитом даже внутри самих Соединенных штатов. Изначально помимо Бостона и калифорнийского мегаполиса желание принять участие в гонке изъявляли Филадельфия, Вашингтон, Чикаго, Сан-Франциско, Даллас и Сан-Диего. НОК сократил список до четырех городов: Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон, и затем сделал свой выбор в пользу Бостона.

Только после того, как в столице штата Массачусетс далеко не все с восторгом отнеслись к такому решению, НОК отказался от первоначального кандидата и поддержал заявку Лос-Анджелеса.

В Городе Ангелов главные международные состязания проходили в 1932 и 1984 годах. Игры-84 знамениты тем, что СССР и большинство стран социалистического блока объявили бойкот проведению Олимпиады и создали альтернативное соревнование, получившее название «Дружба-84».

В последний раз США принимали Олимпийские игры в 1996 году в Атланте, и там сборная России заняла второе место, значительно уступив хозяевам по количеству медалей. Франция же стала пятой.

Соединенные Штаты уже довольно долго пытаются вернуть олимпийский огонь на североамериканский континент. Так, заявка Нью-Йорка на провидение Игр в 2012 году проиграла Лондону, затем МОК предпочел назначить столицей Олимпиады-2016 Рио-де-Жанейро, а не Чикаго.
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