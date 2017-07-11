Общая сумма активов МОК оценивается в 3,2 миллиарда долларов, сумма всех обязательств составляет порядка 1,2 миллиарда. В настоящее время в Лозанне проходит сессия организации.

«Наши оборотные активы достаточны для покрытия всех наших долговых обязательств. У нас много ликвидных активов, при этом мы финансово сильны и устойчивы», — отметил глава финансовой комиссии МОК Сер Мьянг Нг, слова которого приводит insidethegames.biz.