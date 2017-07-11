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11 июля 2017, 18:18 | Олимпизм | Р-Спорт

Доходы МОК в 2016 году составили 3,5 млрд долларов, расходы — 2,8 млрд

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Доходы Международного олимпийского комитета (МОК) в 2016 году составили 3,5 миллиарда долларов, тогда как расходы — 2,8 миллиарда, следует из отчета МОК, опубликованного на официальном сайте организации.

Общая сумма активов МОК оценивается в 3,2 миллиарда долларов, сумма всех обязательств составляет порядка 1,2 миллиарда. В настоящее время в Лозанне проходит сессия организации.

«Наши оборотные активы достаточны для покрытия всех наших долговых обязательств. У нас много ликвидных активов, при этом мы финансово сильны и устойчивы», — отметил глава финансовой комиссии МОК Сер Мьянг Нг, слова которого приводит insidethegames.biz.
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