27 июня WADA допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-проб под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Также сообщалось, что WADA в сентябре проведет полный аудит антидопинговых операций РУСАДА.

«Сегодня генеральный директор WADA Ниггли посетил РУСАДА с запланированным официальным визитом. Он встречался с начальниками отделов, руководством РУСАДА. Цель его визита — посмотреть, как идут дела в нашем агентстве, познакомиться с новыми людьми, пообщаться о происходящих изменениях в культуре, корпоративной этике и так далее. Решений в связи с визитом Ниггли никаких не планируется, это ознакомительный визит. Но приезд руководства WADA в Россию — это очень позитивный знак для РУСАДА, положительный сдвиг», — сказал Хрычиков по телефону.

«Далее Ниггли едет на конференцию министров спорта (МИНЕПС) в Казань», — добавил собеседник агентства.