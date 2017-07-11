Хрычиков: Визит гендиректора WADA Ниггли в Россию — позитивный знак для РУСАДА
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Официальный визит генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли в Россию, в рамках которого он посетил во вторник офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), является позитивным знаком для РУСАДА, заявил агентству «Р-Спорт» член наблюдательного совета РУСАДА, глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.
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«Сегодня генеральный директор WADA Ниггли посетил РУСАДА с запланированным официальным визитом. Он встречался с начальниками отделов, руководством РУСАДА. Цель его визита — посмотреть, как идут дела в нашем агентстве, познакомиться с новыми людьми, пообщаться о происходящих изменениях в культуре, корпоративной этике и так далее. Решений в связи с визитом Ниггли никаких не планируется, это ознакомительный визит. Но приезд руководства WADA в Россию — это очень позитивный знак для РУСАДА, положительный сдвиг», — сказал Хрычиков по телефону.
«Далее Ниггли едет на конференцию министров спорта (МИНЕПС) в Казань», — добавил собеседник агентства.
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