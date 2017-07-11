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11 июля 2017, 15:58 | Олимпизм | Р-Спорт

Хрычиков: Визит гендиректора WADA Ниггли в Россию — позитивный знак для РУСАДА

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Официальный визит генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли в Россию, в рамках которого он посетил во вторник офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), является позитивным знаком для РУСАДА, заявил агентству «Р-Спорт» член наблюдательного совета РУСАДА, глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

27 июня WADA допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-проб под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Также сообщалось, что WADA в сентябре проведет полный аудит антидопинговых операций РУСАДА.

«Сегодня генеральный директор WADA Ниггли посетил РУСАДА с запланированным официальным визитом. Он встречался с начальниками отделов, руководством РУСАДА. Цель его визита — посмотреть, как идут дела в нашем агентстве, познакомиться с новыми людьми, пообщаться о происходящих изменениях в культуре, корпоративной этике и так далее. Решений в связи с визитом Ниггли никаких не планируется, это ознакомительный визит. Но приезд руководства WADA в Россию — это очень позитивный знак для РУСАДА, положительный сдвиг», — сказал Хрычиков по телефону.

«Далее Ниггли едет на конференцию министров спорта (МИНЕПС) в Казань», — добавил собеседник агентства.
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Новости Олимпийских игр

Гендиректор WADA Ниггли посетил РУСАДА с рабочим визитом

Гендиректор WADA Ниггли посетил РУСАДА с рабочим визитом

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Генеральный секретарь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли во вторник посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в РУСАДА.
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