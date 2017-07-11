Трамп намерен обеспечить США право на проведение Олимпиады

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«Упорно работаем над тем, чтобы добиться для Соединенных Штатов права на проведение [у себя] Олимпийских игр. Следите за новостями!» — написал президент.

США восемь раз принимали у себя Олимпиаду, по четыре раза зимой и летом. Последние Игры — зимние — прошли в стране в 2002 году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Working hard to get the Olympics for the United States (L.A.). Stay tuned!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/884740553040175104">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>