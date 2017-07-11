Трамп намерен обеспечить США право на проведение Олимпиады
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о предпринимаемых его администрацией усилиях в борьбе за право проведения в стране Олимпийских игр. Об этом он сообщил во вторник в своем Twitter, не уточнив ни года, ни типа Олимпиады, за которую намерен бороться.
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«Упорно работаем над тем, чтобы добиться для Соединенных Штатов права на проведение [у себя] Олимпийских игр. Следите за новостями!» — написал президент.
США восемь раз принимали у себя Олимпиаду, по четыре раза зимой и летом. Последние Игры — зимние — прошли в стране в 2002 году.
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