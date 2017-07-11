Гендиректор WADA Ниггли посетил РУСАДА с рабочим визитом
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Генеральный секретарь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли во вторник посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в РУСАДА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ниггли посетил РУСАДА для того, чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе», — рассказал собеседник агентства.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter