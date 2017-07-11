Гендиректор WADA Ниггли посетил РУСАДА с рабочим визитом

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«Ниггли посетил РУСАДА для того, чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе», — рассказал собеседник агентства.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.