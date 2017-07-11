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11 июля 2017, 14:25 | Олимпизм | ТАСС

Макрон: Французы готовы принять Олимпийские игры 2024 года

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Париж и французский народ готовы принять летние Олимпийские игры 2024 года. Об этом на пресс-конференции в швейцарской Лозанне заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

<em>ЛОЗАННА /Швейцария/ 11 июля. /ТАСС/.</em> Париж и французский народ готовы принять летние Олимпийские игры 2024 года. Об этом на <nobr>пресс-конференции</nobr> в швейцарской Лозанне заявил президент Франции Эмманюэль <span class=error>Макрон</span>. Увеличить
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Во вторник в Лозанне проходит внеочередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой пройдет голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр. Предполагается, что новые правила позволят в сентябре одновременно выбрать хозяев летних Игр 2024 и 2028 годов, причем распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом, которые сейчас борются за право принять Олимпиаду первыми.

«Вы правы, что помните о наших трех поражениях, но мы не хотим проигрывать в четвертый раз. Я здесь, чтобы продемонстрировать наше единство в поддержке этой заявки. Команда сделала очень хорошую работу. С самого начала действия моего мандата я решил максимально поддерживать заявку, этот проект пользуется общей поддержкой. Я здесь и по причине того, чтобы передать сообщение о том, что французы готовы», — сказал Макрон.

Лос-Анджелес был столицей Олимпийских игр 1984 года, Париж принимал соревнования в 1900 и 1924 годах.
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