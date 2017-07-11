Белорусскую команду проводили на XXIII летние Дефлимпийские игры

Беларусь на состязаниях в Самсуне будет представлена спортсменами национальной команды по инваспорту. Борьбу за награды Дефлимпийских игр поведут 42 белоруса: 16 легкоатлетов, 12 пловцов, 7 представителей вольной и греко-римской борьбы, 4 мастера пляжного волейбола и 3 дзюдоиста.

Всего в соревнованиях примут участие представители более 100 стран мира. Спортсмены с нарушениями слуха будут соревноваться в 21 виде спорта, 16 из которых индивидуальные, 5 — командные.

Нынешние Дефлимпийские игры стартуют 18 июля, а завершатся 30 июля. На предыдущих Играх, которые прошли в Софии в 2013 году, белорусские спортсмены завоевали 27 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые).