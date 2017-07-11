Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30350688/
11 июля 2017, 14:07 | Олимпизм | БЕЛТА

Белорусскую команду проводили на XXIII летние Дефлимпийские игры

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда примет участие в XXIII летних Дефлимпийских играх, которые пройдут в турецком Самсуне. Торжественная церемония проводов белорусской делегации прошла сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь на состязаниях в Самсуне будет представлена спортсменами национальной команды по инваспорту. Борьбу за награды Дефлимпийских игр поведут 42 белоруса: 16 легкоатлетов, 12 пловцов, 7 представителей вольной и греко-римской борьбы, 4 мастера пляжного волейбола и 3 дзюдоиста.

Всего в соревнованиях примут участие представители более 100 стран мира. Спортсмены с нарушениями слуха будут соревноваться в 21 виде спорта, 16 из которых индивидуальные, 5 — командные.

Нынешние Дефлимпийские игры стартуют 18 июля, а завершатся 30 июля. На предыдущих Играх, которые прошли в Софии в 2013 году, белорусские спортсмены завоевали 27 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые).

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Белорусские спортсмены на Балтийских играх в Бресте завоевали 130 золотых медалей

Белорусские спортсмены на Балтийских играх в Бресте завоевали 130 золотых медалей

10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены на Х Балтийских юношеских играх в Бресте завоевали 130 золотых медалей, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника управления спорта и туризма Брестского облисполкома Виктор Селивоник.
Еще 6 новостей  Все новости

Лукашенко: Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене

Оползни и наводнения в Японии унесли жизни 22 человек

Хамелеон впервые увидел струю воды - видео

Лукашенко: Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене

Оползни и наводнения в Японии унесли жизни 22 человек