Кадыров призвал российских спортсменов «не опускать руки» из-за судейства
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских спортсменов продолжать упорные тренировки, чтобы не оставить «противникам нашего флага ни единого шанса засудить нас», даже когда бой приходится вести не с соперником, «а с судьей на политической арене».
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«Я обращаюсь ко всем нашим спортсменам — не опускать руки! Упорно тренироваться, совершенствоваться, ведь за вами Россия. Конечно, это тяжело, когда ведешь бой не с соперником на ринге, а с судьей на политической арене», — написал Кадыров в своем
Он отметил, что, к сожалению, политические интриги давно и прочно засели во всех сферах жизни, в том числе и в спорте. Спортсменам, представляющим Россию, по его мнению, очень тяжело, потому что зачастую судьи смотрят не на физическую подготовку, а на то, какой флаг на их форме.
В качестве примера Кадыров привел недавние бои боксеров Умара Саламова и Виталия Бигдаша, в которых российские спортсмены, по его мнению,
Ранее сообщалось, что россиянин Умар Саламов проиграл австралийцу Дэмьену Хуперу, не сумев защитить титул интернационального чемпиона по версии WBO в полутяжелой весовой категории и завоевать пояс интернационального чемпиона по версии IBF в том же весе.
«Я призываю наших спортсменов не подвести наш народ, руководство государства, нашу страну, и наказать тех, кто против нас. Побеждать вчистую, отправляя в нокаут соперников, не оставляя противникам нашего флага ни единого шанса засудить нас», — подытожил глава Чечни.
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