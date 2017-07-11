Мэр города: Лос-Анджелес готов принять Олимпийские игры через два месяца

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Во вторник в Лозанне проходит внеочередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой пройдет голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр. Предполагается, что новые правила позволят в сентябре одновременно выбрать хозяев летних Игр 2024 и 2028 годов, причем распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом, которые сейчас борются за право принять Олимпиаду первым.

«Лос-Анджелес готов принять Олимпийские игры через два месяца или через два десятилетия. Я считаю, что это сильнейшая заявка в современной истории олимпийского движения», — сказал Гарсетти.