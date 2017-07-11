Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30349544/
11 июля 2017, 12:57 | Олимпизм | ТАСС

Мэр города: Лос-Анджелес готов принять Олимпийские игры через два месяца

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Американский Лос- Анджелес готов принять Олимпиаду уже через два месяца, заявка города на проведение Игр-2024 является самой сильной в современной истории олимпийского движения. Об этом на пресс-конференции в швейцарской Лозанне заявил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Эрик Гарсетти заявил что заявка города на проведение Игр-2024 является самой сильной в современной истории олимпийского движения. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник в Лозанне проходит внеочередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой пройдет голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр. Предполагается, что новые правила позволят в сентябре одновременно выбрать хозяев летних Игр 2024 и 2028 годов, причем распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом, которые сейчас борются за право принять Олимпиаду первым.

«Лос-Анджелес готов принять Олимпийские игры через два месяца или через два десятилетия. Я считаю, что это сильнейшая заявка в современной истории олимпийского движения», — сказал Гарсетти.

Лос-Анджелес был столицей Олимпийских игр 1984 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Кадыров призвал российских спортсменов «не опускать руки» из-за судейства

Кадыров призвал российских спортсменов «не опускать руки» из-за судейства

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских спортсменов продолжать упорные тренировки, чтобы не оставить «противникам нашего флага ни единого шанса засудить нас», даже когда бой приходится вести не с соперником, «а с судьей на политической арене».
Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Поветкин планирует провести следующий бой во второй половине 2017 года

Футболист Хави Гарсия намерен остаться в "Зените" еще как минимум на сезон

Экипаж "КамАЗ-Мастер" помог Петеранселю продолжить ралли "Шелковый путь" после аварии