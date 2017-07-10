Сборная Казахстана примет участие в Сурдлимпийских играх 18 июля

Наша сборная будет выступать в девяти видах спорта:

1. Вольная борьба

2. Греко-римская борьба

3. Легкая атлетика

4. Плавание

5. Таеквондо

6. Каратэ

7. Дзюдо

8. Настольный теннис

9. Спортивное ориентирование.

Состав делегации составит 78 человек, из которых 49 являются спортсменами.

XXIII летние Сурдлимпийские игры

с 18 по 30 июля 2017 года

город Самсун (Турция)

Сурдлимпийские игры — Спортивные соревнования людей с нарушениями слуха (до 2001 года — Всемирные игры глухих, также ранее — Международные игры глухих). Первые всемирные игры прошли в 1924 году в Париже. На данный момент игры проводятся один раз в четыре года.