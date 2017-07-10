Эксперт: Правительство РФ гарантировало финансирование борьбы с допингом в стране

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Распоряжение об утверждении комплекса мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте было подписано в понедельник председателем правительства Дмитрием Медведевым.

«Это решение имеет символическое значение, поскольку свидетельствует о серьезном настрое правительства на усиление борьбы с допингом. Это говорит и о том, что этот процесс будет соответствующим образом финансироваться и никто не остановится на достигнутом. Те меры, которые были приняты и разработаны на данный момент, будут совершенствоваться», — сказал Хрычиков.

«Это очень весомое решение, оно будет восприниматься как серьезный знак борьбы с допингом», — подчеркнул он.

Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта России. В частности, Минспорт должен до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса Всемирного антидопингового агентства. За разработку материалов, детально регламентирующих деятельность врачей, тренеров и других специалистов, отвечает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Минспорт и Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА).

План по борьбе с допингом в спорте был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) под руководством Виталия Смирнова. Его положения стали предметом обсуждения на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре.