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10 июля 2017, 14:13 | Олимпизм | Р-Спорт

Национальная антидопинговая лаборатория в МГУ должна быть создана до 1 ноября 2017 г

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Национальная антидопинговая лаборатория в составе МГУ имени М. В. Ломоносова должна быть создана до 1 ноября 2017 года, говорится в распоряжении правительства РФ об утверждении комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте.

Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. В мае Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) впервые обнародовала Национальный план борьбы с допингом. Контроль и координацию за реализацией комплекса мер будет осуществлять Минспорт.

Президент РФ Владимир Путин в октябре на заседании совета по физической культуре и спорту сообщил, что координацией работы Российской антидопинговой лаборатории займется МГУ имени М. В. Ломоносова. Согласно распоряжению правительства РФ лаборатория МГУ должна быть создана до 1 ноября.

В рамках комплекса мер в том числе предполагается:

— проработать возможности нормативного закрепления обращения взыскания на доходы и имущество спортсменов, тренеров, врачей и других, полученные от государственных и негосударственных структур за спортивные достижения на соревнованиях различного ранга, в случае выявления нарушения антидопинговых правил и применения к ним санкций уполномоченными организациями;.

— подготовить предложения по внедрению мер, устанавливающих ограничения и запреты для лиц, понесших наказания за нарушение антидопинговых правил, вплоть до лишения права дальнейшей работы в сфере физической культуры и спорта;.

— принятие мер по оперативному приостановлению государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций по видам спорта в случае неоднократного нарушения антидопинговых правил;.

— разработка и реализация мер по развитию института «информаторов» — лиц, своевременно сообщающих о фактах нарушения антидопинговых правил спортсменами, тренерами, федерациями и другими лицами и организациями;.

— обеспечение деятельности по возвращению РУСАДА статуса организации, соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и приостановила работу московской антидопинговой лаборатории. Также было вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. В июне WADA допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением назначенных WADA международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).
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