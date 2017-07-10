Национальная антидопинговая лаборатория в МГУ должна быть создана до 1 ноября 2017 г
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт. Национальная антидопинговая лаборатория в составе МГУ имени М. В. Ломоносова должна быть создана до 1 ноября 2017 года, говорится в распоряжении правительства РФ об утверждении комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте.
Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. В мае Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) впервые обнародовала Национальный план борьбы с допингом. Контроль и координацию за реализацией комплекса мер будет осуществлять Минспорт.
Президент РФ Владимир Путин в октябре на заседании совета по физической культуре и спорту сообщил, что координацией работы Российской антидопинговой лаборатории займется МГУ имени М. В. Ломоносова. Согласно распоряжению правительства РФ лаборатория МГУ должна быть создана до 1 ноября.
В рамках комплекса мер в том числе предполагается:
— проработать возможности нормативного закрепления обращения взыскания на доходы и имущество спортсменов, тренеров, врачей и других, полученные от государственных и негосударственных структур за спортивные достижения на соревнованиях различного ранга, в случае выявления нарушения антидопинговых правил и применения к ним санкций уполномоченными организациями;.
— подготовить предложения по внедрению мер, устанавливающих ограничения и запреты для лиц, понесших наказания за нарушение антидопинговых правил, вплоть до лишения права дальнейшей работы в сфере физической культуры и спорта;.
— принятие мер по оперативному приостановлению государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций по видам спорта в случае неоднократного нарушения антидопинговых правил;.
— разработка и реализация мер по развитию института «информаторов» — лиц, своевременно сообщающих о фактах нарушения антидопинговых правил спортсменами, тренерами, федерациями и другими лицами и организациями;.
— обеспечение деятельности по возвращению РУСАДА статуса организации, соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и приостановила работу московской антидопинговой лаборатории. Также было вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. В июне WADA допустило РУСАДА к тестированию и планированию
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