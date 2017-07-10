Национальная антидопинговая лаборатория в МГУ должна быть создана до 1 ноября 2017 г

Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. В мае Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) впервые обнародовала Национальный план борьбы с допингом. Контроль и координацию за реализацией комплекса мер будет осуществлять Минспорт.

Президент РФ Владимир Путин в октябре на заседании совета по физической культуре и спорту сообщил, что координацией работы Российской антидопинговой лаборатории займется МГУ имени М. В. Ломоносова. Согласно распоряжению правительства РФ лаборатория МГУ должна быть создана до 1 ноября.

В рамках комплекса мер в том числе предполагается:

— проработать возможности нормативного закрепления обращения взыскания на доходы и имущество спортсменов, тренеров, врачей и других, полученные от государственных и негосударственных структур за спортивные достижения на соревнованиях различного ранга, в случае выявления нарушения антидопинговых правил и применения к ним санкций уполномоченными организациями;.

— подготовить предложения по внедрению мер, устанавливающих ограничения и запреты для лиц, понесших наказания за нарушение антидопинговых правил, вплоть до лишения права дальнейшей работы в сфере физической культуры и спорта;.

— принятие мер по оперативному приостановлению государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций по видам спорта в случае неоднократного нарушения антидопинговых правил;.

— разработка и реализация мер по развитию института «информаторов» — лиц, своевременно сообщающих о фактах нарушения антидопинговых правил спортсменами, тренерами, федерациями и другими лицами и организациями;.

— обеспечение деятельности по возвращению РУСАДА статуса организации, соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.