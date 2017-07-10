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10 июля 2017, 13:26 | Олимпизм | ТАСС

Правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации плана по борьбе с допингом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте. Соответствующее распоряжение было подписано в понедельник председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым. Увеличить
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План по борьбе с допингом в спорте был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) под руководством Виталия Смирнова. Его положения стали предметом обсуждения на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре.

Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта России. В частности, Минспорт должен до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса Всемирного антидопингового агентства. За разработку материалов, детально регламентирующих деятельность врачей, тренеров и других специалистов, отвечает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Минспорт и Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА).

Документ также предполагает в срок до 1 декабря проработку возможности нормативного закрепления обращения взыскания на имущество спортсменов, врачей, тренеров и других специалистов в случае, если к ним были применены санкции за нарушение антидопинговых правил. В соответствии с документом, в срок до 1 ноября должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М. В. Ломоносова.
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