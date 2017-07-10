Белорусские спортсмены на Балтийских играх в Бресте завоевали 130 золотых медалей
10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены на Х Балтийских юношеских играх в Бресте завоевали 130 золотых медалей, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника управления спорта и туризма Брестского облисполкома Виктор Селивоник.
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В юбилейном турнире приняли участие 1 289 представителей восьми стран. На спортивных аренах города над Бугом было разыграно 186 комплектов наград. Белорусские спортсмены завоевали 258 медалей, в том числе в копилке сборной 130 золотых наград. В целом за команду Беларуси выступили 380 юношей и девушек. «Соревнования помогли наладить связи между нашими и зарубежными спортсменами. Ребята смогли оценить свое мастерство, обменяться опытом», — отметил Виктор Селивоник.
Брест принимал Балтийские юношеские игры с 7 по 9 июля. За награды боролись 11 команд из России, Беларуси, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Швеции. Соревнования прошли по 16 видам спорта.
Балтийские игры проводятся раз в два года. По решению организационного комитета, в 2019 году турнир примет Швеция.
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