Белорусские спортсмены на Балтийских играх в Бресте завоевали 130 золотых медалей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В юбилейном турнире приняли участие 1 289 представителей восьми стран. На спортивных аренах города над Бугом было разыграно 186 комплектов наград. Белорусские спортсмены завоевали 258 медалей, в том числе в копилке сборной 130 золотых наград. В целом за команду Беларуси выступили 380 юношей и девушек. «Соревнования помогли наладить связи между нашими и зарубежными спортсменами. Ребята смогли оценить свое мастерство, обменяться опытом», — отметил Виктор Селивоник.

Брест принимал Балтийские юношеские игры с 7 по 9 июля. За награды боролись 11 команд из России, Беларуси, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Швеции. Соревнования прошли по 16 видам спорта.

Балтийские игры проводятся раз в два года. По решению организационного комитета, в 2019 году турнир примет Швеция.