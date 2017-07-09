МОК завершит перепроверку более тысячи допинг-проб с ОИ-2010 в августе

Также Баджетт отметил, что МОК «уже получил результаты перепроверок сотен допинг-проб», но при этом отказался предоставлять конкретную информацию по образцам.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке анализов спортсменов начиная с 2008 года. Известно, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012.