МОК завершит перепроверку более тысячи допинг-проб с ОИ-2010 в августе
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) завершит процесс перепроверки более тысячи образцов
допинг-проб спортсменов с зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в августе текущего года. Об этом сообщил глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт, слова которого приводит агентство Associated Press.
Также Баджетт отметил, что МОК «уже получил результаты перепроверок сотен допинг-проб», но при этом отказался предоставлять конкретную информацию по образцам.
После решения об увеличении срока хранения
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