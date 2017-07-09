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9 июля 2017, 11:44 | Олимпизм | Советский спорт

Экс-офицер КГБ: спецслужбы продолжают контролировать спорт

Экс-офицер КГБ Владимир Попов заявил о слежке со стороны российских спецслужб в отношении глав международных спортивных организаций.

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— Да, это агенты бывшего КГБ, сейчас ФСБ или других спецслужб. Вовлечены ли они в спорт? Безусловно. Все важные для ранее КГБ, а теперь ФСБ персоны получают в отелях специальные комнаты, которые мы на сленге КГБ называем «плюс-комнаты». Это означает, что там есть скрытые видеокамеры, аудио- и телефонная прослушка. Те, кто находится в такой комнате, контролируются каждую минуту, каждую секунду. Следили ли за Самаранчем, Блаттером, Бахом и Инфантино? Да, без сомнений. Именно так используются эти комнаты, — цитирует Попова Nettavisen.
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Новости Олимпийских игр

Глава ASOIF предлагает ограничить сроки полномочий президентов международных федераций

Глава ASOIF предлагает ограничить сроки полномочий президентов международных федераций

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи-Битти заявил, что для глав международных федераций по олимпийским видам спорта должны быть введены определенные сроки для исполнения полномочий. Слова Риччи-Битти приводит портал Insidethegames.biz.
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