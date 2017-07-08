Брест стал площадкой для Х Балтийских юношеских игр

Торжественный старт международным спортивным соревнованиям в Дворце спорта Виктория был дан вчера, 7 июля. Сегодня и завтра почти 1300 спортсменов-подростков из 8 стран мира борются за звание лучших по 14 направлениям. Легкая и тяжелая атлетика, гребля, стрельба из лука, бокс, футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, настольный теннис, дзюдо, борьба, фехтование и плавание. Для областного центра это первый опыт проведения международного спортивного мероприятия, объединяющего разные виды спорта. Присутствовавший на открытии первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов объяснил, что место проведения Балтийских игр выбрано неслучайно: — Однозначно нужно, чтобы большие турниры проходили в регионах. Это подымает их спортивный статус. Высоко оценивает доверие оргкомитета европейского спортивного форума председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис: — Во всех отношениях такие крупные соревнования очень важны, и мы с удовольствием будем их принимать. Если хорошо проведем Балтийские игры, у участников будет желание приехать к нам еще раз. А мы со своей стороны вместе с Министерством спорта приложим усилия, чтобы таких турниров было в Бресте больше. Вместе с тем Анатолий Лис признал, что подготовка к Балтийским юношеским играм была городу в радость. В Бресте имеется прекрасная спортивная инфраструктура, посему необходимости строить новые объекты не возникло. Конечно, нужно было разобраться с гостиницами, чтобы расселить участников. Но это приятные хлопоты. В соревнованиях участвуют ребята 13−16 лет из Швеции, Германии, России, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Беларуси. В составе сборной нашей страны 380 девушек и юношей. Факт Тяжелее всего на Х Балтийских юношеских играх будет получить медали гребцам, легкоатлетам и пловцам, их представительство наибольшее на соревнованиях: 269, 185 и 134 конкурсанта соответственно.