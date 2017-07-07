ПКР предложил IPC допустить к международным соревнованиям 947 паралимпийцев РФ

Из этого списка 243 человека подписали антидопинговые декларации. Эти атлеты попадают в группы приоритета № 1, 2 и 3.

IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. ПКР для восстановления членства необходимо выполнить 67 пунктов дорожной карты. 3 июля координационный комитет ПКР в рамках исполнения дорожной карты направил в IPC и рабочую группу IPC отчет о ходе работ.

Исполком IPC 22 мая отметил прогресс ПКР в процессе восстановления членства и выполнения дорожной карты, но единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. Президент IPC Филип Крэйвен объявил, что судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится в сентябре после заседания исполкома IPC.